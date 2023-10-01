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Izgara patates tarifi
İster etin yanında ister kahvaltıda yapabileceğiniz pratik bir kızartma tarifi.
- Izgarada
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet orta boy patates
1 cay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
·Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinası
Izgara patates tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.
- Ardından patatesleri yarım ay ve halka seklinde doğrayın.
- Arcelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi’ni ızgara moduna alın.
- Doğradığınız patatesleri arkalı önlü kızarana kadar pişirin.
- Izgara patatesleriniz hazır.
Afiyet olsun!
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