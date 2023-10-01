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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.10.2023 - 09:53 | Son Güncelleme:

Izgara patates tarifi

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Izgara patates tarifi

İster etin yanında ister kahvaltıda yapabileceğiniz pratik bir kızartma tarifi.

  • Izgarada
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

2 adet orta boy patates
1 cay kaşığı tuz

Kullanılan ürünler;

·Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinası

Izgara patates tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.
  2. Ardından patatesleri yarım ay ve halka seklinde doğrayın.
  3. Arcelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi’ni ızgara moduna alın.
  4. Doğradığınız patatesleri arkalı önlü kızarana kadar pişirin.
  5. Izgara patatesleriniz hazır.

 

Afiyet olsun!

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