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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:08 | Son Güncelleme:

Ispanaklı yumurta tarifi

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Ispanaklı yumurta tarifi

Hafif bir öğün için lezzetli ve sağlıklı ıspanaklı yumurta tarifimiz…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

 

500 g temizlenmiş ve ayıklanmış ıspanak
3 adet yumurta
1 adet soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
 

Üzeri için;

 

Kırmızı pul biber

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Ispanaklı yumurta tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Ispanağı yıkayın ve süzün.
  2. Soğanın kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızıdırın.
  4. Soğanları ilave edip rengi pembeleşene kadar soteleyin.
  5. Ardından tuz, karabiber ve küçük parçalara ayrılmış ıspanakları ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin.
  6. En son yumurtaları ekleyip kapağı kapalı olarak 5 dakika daha pişirin.
  7. Ispanaklı yumurtanız hazır.
  8. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

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