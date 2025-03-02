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Ispanaklı yumurta tarifi
Hafif bir öğün için lezzetli ve sağlıklı ıspanaklı yumurta tarifimiz…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g temizlenmiş ve ayıklanmış ıspanak
3 adet yumurta
1 adet soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
Kırmızı pul biber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Ispanaklı yumurta tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Ispanağı yıkayın ve süzün.
- Soğanın kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızıdırın.
- Soğanları ilave edip rengi pembeleşene kadar soteleyin.
- Ardından tuz, karabiber ve küçük parçalara ayrılmış ıspanakları ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin.
- En son yumurtaları ekleyip kapağı kapalı olarak 5 dakika daha pişirin.
- Ispanaklı yumurtanız hazır.
- Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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