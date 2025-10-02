Fırında kaşarlı patlıcan tarifi
Farklı sunumu ve lezzeti ile bayılacağınız bir tarif ile karşınızdayız.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet büyük boy patlıcan
· 1 çay kaşığı tuz
· 4 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için;
· 1 avuç ceviz içi
· Yarım demet maydanoz
· 1 yemek kaşığı biber salçası
· 1 çay kaşığı kekik
· 1 çay kaşığı sarımsak tozu
· 4 yemek kaşığı zeytinyağı
· 150 g rendelenmiş taze kaşar peynir
Üzeri için;
· Rendelenmiş taze kaşar peynir
Sunum İçin;
· Taze yeşillikler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Fırında kaşarlı patlıcan tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patlıcanları yıkayıp kurulayın.
- Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip, bıçak yardımıyla içlerine derin çizikler atın.
- Derin çizikler açtığınız patlıcanların üstlerini yağlayın ve tuz serpin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine patlıcanları yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 30 dakika üstleri kızarıp yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen patlıcanların içini sıcakken bir kaşık yardımı ile oyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine patlıcan içi, ceviz, maydanoz, biber salçası, kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağı ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
- Karışımı tekrar patlıcanların içine doldurun ve üstlerine rendelenmiş kaşar peynirleri ilave edip tekrar Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ na verin ve 200 derecelik sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
- Patlıcanların üstündeki peynirler eriyip renk alıncaya kadar pişirin.
- Fırında kaşarlı patlıcan yemeğiniz hazır.
- Üzerini taze yeşillikler ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
