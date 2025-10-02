MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriFırında kaşarlı patlıcan tarifi
GeriSebze Yemekleri Fırında kaşarlı patlıcan tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:17 | Son Güncelleme:

Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırında kaşarlı patlıcan tarifi

Farklı sunumu ve lezzeti ile bayılacağınız bir tarif ile karşınızdayız.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet büyük boy patlıcan

·        1 çay kaşığı tuz

·        4 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

·        1 avuç ceviz içi

·        Yarım demet maydanoz

·        1 yemek kaşığı biber salçası

·        1 çay kaşığı kekik

·        1 çay kaşığı sarımsak tozu

·        4 yemek kaşığı zeytinyağı

·        150 g rendelenmiş taze kaşar peynir

Üzeri için;

·        Rendelenmiş taze kaşar peynir

Sunum İçin;

·        Taze yeşillikler

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın       

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Fırında kaşarlı patlıcan tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Patlıcanları yıkayıp kurulayın.
  2. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip, bıçak yardımıyla içlerine derin çizikler atın.
  3. Derin çizikler açtığınız patlıcanların üstlerini yağlayın ve tuz serpin.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine patlıcanları yerleştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırında 30 dakika üstleri kızarıp yumuşayana kadar pişirin.
  5. Pişen patlıcanların içini sıcakken bir kaşık yardımı ile oyun.
  6. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine patlıcan içi, ceviz, maydanoz, biber salçası, kekik, sarımsak tozu ve zeytinyağı ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
  7. Karışımı tekrar patlıcanların içine doldurun ve üstlerine rendelenmiş kaşar peynirleri ilave edip tekrar Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ na verin ve 200 derecelik sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
  8. Patlıcanların üstündeki peynirler eriyip renk alıncaya kadar pişirin.
  9. Fırında kaşarlı patlıcan yemeğiniz hazır.
  10. Üzerini taze yeşillikler ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi