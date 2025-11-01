Son Güncelleme:
Falafel tarifi
Ortadoğu mutfağının baş döndürücü lezzetlerinden falafel tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Falafel tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
Falafel için;
- 1,5 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatılmış)
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı kişniş
- Yarım demek maydanoz
- 2 dal taze soğan
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
Sos için;
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 3 yemek kaşığı tahin
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Sunum için;
- Limon dilimleri
Tarif:
- Öncelikle 1 gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzün.
- Ardından soğan, sarımsak ve taze soğanı yemeklik doğrayın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine soğan, sarımsak, taze soğan, nohut, toz kişniş, kabartma tozu, maydanoz, un ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
- Harcın üzerini streç film sararak Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 1 saat dinlendirin.
- Ardından harcınızdan cevizden biraz büyük parçalar alarak avucunuzda yuvarlayın ve köfte formu verin.
- Şekil verdiğiniz falafel köfteleriniz için Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavanın içine bolca sıvı yağ koyun ve kızdırın.
- Köftelerinizi altın rengi olana kadar kızartın.
- Falafel tarifiniz hazır.
- Sos için; derin bir cam kase içine süzme yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, limonun suyu, tuz ve zeytinyağını ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice birbirine harmanlayın.
- Tahinli yoğurt sosunuz hazır.
- Tahinli yoğurt sos ve limon dilimleri eşliğinde falafel köftelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.