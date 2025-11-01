MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriFalafel tarifi
GeriSebze Yemekleri Falafel tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Falafel tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Falafel tarifi

Ortadoğu mutfağının baş döndürücü lezzetlerinden falafel tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Falafel tarifi Nasıl yapılır?

Malzemeler:

 

Falafel için;

 

  • 1,5 su bardağı nohut (1 gece önceden ıslatılmış)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • Yarım demek maydanoz
  • 2 dal taze soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Sos için;

 

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

 

Sunum için;

 

  • Limon dilimleri

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle 1 gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzün.
  2. Ardından soğan, sarımsak ve taze soğanı yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine soğan, sarımsak, taze soğan, nohut, toz kişniş, kabartma tozu, maydanoz, un ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  4. Harcın üzerini streç film sararak Arçelik No Frost Buzdolabında 1 saat dinlendirin. 
  5. Ardından harcınızdan cevizden biraz büyük parçalar alarak avucunuzda yuvarlayın ve köfte formu verin. 
  6. Şekil verdiğiniz falafel köfteleriniz için Arçelik Ankastre Ocakta yer alan derin bir tavanın içine bolca sıvı yağ koyun ve kızdırın.
  7. Köftelerinizi altın rengi olana kadar kızartın.
  8. Falafel tarifiniz hazır.
  9. Sos için; derin bir cam kase içine süzme yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, limonun suyu, tuz ve zeytinyağını ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice birbirine harmanlayın.
  10. Tahinli yoğurt sosunuz hazır.
  11. Tahinli yoğurt sos ve limon dilimleri eşliğinde falafel köftelerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

Sponsorlu İçerik.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi