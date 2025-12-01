Son Güncelleme:
Yulaflı ve muzlu smoothie tarifi
Bir bardakta sağlık: Yulaf ve muzun süper gücü!
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı süt
2 adet orta boy muz
1 yemek kaşığı bal
Sunum için;
Muz dilimleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Yulaflı ve muzlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine yulaf ezmesi, süt, muz ve balı ekleyip iyice karıştırın.
- Yulaflı ve muzlu smoothieniz hazır.
- Üzerini süslemek için muz dilimleri ekleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
