Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Yulaflı ve muzlu smoothie tarifi

Yulaflı ve muzlu smoothie tarifi

Bir bardakta sağlık: Yulaf ve muzun süper gücü!

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı süt
2 adet orta boy muz
1 yemek kaşığı bal
Sunum için;

Muz dilimleri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Skylight® Blender

Yulaflı ve muzlu smoothie tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

  1. Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
  2. Arçelik Skylight® Blender’ in içine yulaf ezmesi, süt, muz ve balı ekleyip iyice karıştırın.
  3. Yulaflı ve muzlu smoothieniz hazır.
  4. Üzerini süslemek için muz dilimleri ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

