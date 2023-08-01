MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriYoğurtlu havuç tarifi
GeriSağlıklı Yemekler Yoğurtlu havuç tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.08.2023 - 10:00 | Son Güncelleme:

Yoğurtlu havuç tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoğurtlu havuç tarifi

Güçlü bir A vitamini kaynağı olan yoğurtlu havuç salatası tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Salata için;

  • 2 adet havuç
  • 3 yemek kaşığı tepeleme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak

    Üzeri için;

  • Maydanoz

Kullanılan ürünler: 

  • Tadı Var Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi 
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Ankastre Ocak

Yoğurtlu havuç tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. 1 dakika sonra kapağı açın.
  5. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  6. 5 saat sonunda hazır olan yoğurdu Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda bir gece dinlendirin.
  7. Salata için, havuç ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
  8. Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya çok az zeytinyağı ekleyerek havuçları yumuşayana kadar kavurun.
  9. Büyük bir cam kase içine sotelenen havuç, sarımsak, tuz, zeytinyağı ve hazırladığınız yoğurdu koyup iyice harmanlayın.
  10. Yoğurtlu havuç salatanız hazır.
  11. Sunum tabağına koyup, üstüne maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi