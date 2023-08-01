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Yoğurtlu havuç tarifi
Güçlü bir A vitamini kaynağı olan yoğurtlu havuç salatası tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;
- 2 adet havuç
- 3 yemek kaşığı tepeleme yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 diş sarımsak
Üzeri için;
- Maydanoz
Kullanılan ürünler:
- Tadı Var Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Ankastre Ocak
Yoğurtlu havuç tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- 1 dakika sonra kapağı açın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda hazır olan yoğurdu Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nda bir gece dinlendirin.
- Salata için, havuç ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya çok az zeytinyağı ekleyerek havuçları yumuşayana kadar kavurun.
- Büyük bir cam kase içine sotelenen havuç, sarımsak, tuz, zeytinyağı ve hazırladığınız yoğurdu koyup iyice harmanlayın.
- Yoğurtlu havuç salatanız hazır.
- Sunum tabağına koyup, üstüne maydanoz serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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