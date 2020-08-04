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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Yaz Ferahlığı Yaşatır: Karpuzlu Shake Tarifi

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Yaz Ferahlığı Yaşatır: Karpuzlu Shake Tarifi
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Yaz ferahlığını bir bardağa sığdıran bu nefis tarifi hazırlamanız 5 dakikanızı alacak! İşte lezzetine doyum olmayan karpuzlu shake tarifi...

  • Çiğ
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 5 dilim karpuz
  • 1 çay bardağı frambuaz
  • Yarım limon suyu
  • 5-6 adet küp buz
  • 4-5 yaprak taze fesleğen

Kullanılan ürünler: 

  • Arçelik B-Fit Blender

Yaz Ferahlığı Yaşatır: Karpuzlu Shake Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Karpuzu dilimleyin, frambuazları yıkayın.
  2. Limonun suyunu sıkın.
  3. Arçelik B-Fit Blender içerisine buz, karpuz, frambuaz ve limon suyunu alıp çalıştırın.
  4. Birkaç dakika sonra içeceğiniz hazır.
  5. Servis edeceğiniz bardaklara boşaltın, üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
  6. Afiyet olsun!

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