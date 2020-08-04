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Yaz Ferahlığı Yaşatır: Karpuzlu Shake Tarifi
Yaz ferahlığını bir bardağa sığdıran bu nefis tarifi hazırlamanız 5 dakikanızı alacak! İşte lezzetine doyum olmayan karpuzlu shake tarifi...
- Çiğ
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 dilim karpuz
- 1 çay bardağı frambuaz
- Yarım limon suyu
- 5-6 adet küp buz
- 4-5 yaprak taze fesleğen
Kullanılan ürünler:
- Arçelik B-Fit Blender
Yaz Ferahlığı Yaşatır: Karpuzlu Shake Tarifi Nasıl yapılır?
- Karpuzu dilimleyin, frambuazları yıkayın.
- Limonun suyunu sıkın.
- Arçelik B-Fit Blender içerisine buz, karpuz, frambuaz ve limon suyunu alıp çalıştırın.
- Birkaç dakika sonra içeceğiniz hazır.
- Servis edeceğiniz bardaklara boşaltın, üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
- Afiyet olsun!
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