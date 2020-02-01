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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

Sebze Köfte Tarifi

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Sebze Köfte Tarifi

Oldukça tok tutan, bol sebzeli ve besleyici bir köfte tarifiyle geldik. Domates sosunda yavaşça pişen bu köfteleri çok seveceksiniz!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • Küçük boy brokoli
  • 1 adet orta boy havuç
  • ¼ karnabahar
  • 3-4 dal taze fesleğen
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet yumurta
  • 100 g rendelenmiş kasar peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 çay bardağı su

Tarif:

  1. Brokoli, karnabahar, havuç, sarımsak ve fesleğen yapraklarını iyice yıkayıp sebzeleri Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı’da parçalayın.
  2. Karışıma yumurta ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin.
  3. Tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave edip karışımdan büyük yuvarlak köfteler elde edip kenara alın.
  4. Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya zeytinyağını ve sarımsağı ekleyip kavurun.
  5. Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
  6. Domates rendesi, tuz, karabiber, kimyon ve suyu ekleyip kısık ateşte 3-4 dakika pişirin.
  7. Bu sırada bir tavaya Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ekleyip köfteleri kızartın.
  8. Kızarttığınız köfteleri domates sosuna ekleyip karıştırın.
  9. Sosla beraber 4-5 dakika daha Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
  10. Üzerini kaşar peyniri rendesi ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
  11. Afiyet olsun!

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