Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:44,
Sebze Köfte Tarifi
Oldukça tok tutan, bol sebzeli ve besleyici bir köfte tarifiyle geldik. Domates sosunda yavaşça pişen bu köfteleri çok seveceksiniz!
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- Küçük boy brokoli
- 1 adet orta boy havuç
- ¼ karnabahar
- 3-4 dal taze fesleğen
- 3 diş sarımsak
- 2 adet yumurta
- 100 g rendelenmiş kasar peyniri
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için;
- 2 su bardağı domates rendesi
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı kimyon
- 1 çay bardağı su
Tarif:
- Brokoli, karnabahar, havuç, sarımsak ve fesleğen yapraklarını iyice yıkayıp sebzeleri Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı’da parçalayın.
- Karışıma yumurta ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin.
- Tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave edip karışımdan büyük yuvarlak köfteler elde edip kenara alın.
- Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya zeytinyağını ve sarımsağı ekleyip kavurun.
- Salçayı da ekleyip kavurmaya devam edin.
- Domates rendesi, tuz, karabiber, kimyon ve suyu ekleyip kısık ateşte 3-4 dakika pişirin.
- Bu sırada bir tavaya Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ekleyip köfteleri kızartın.
- Kızarttığınız köfteleri domates sosuna ekleyip karıştırın.
- Sosla beraber 4-5 dakika daha Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
- Üzerini kaşar peyniri rendesi ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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