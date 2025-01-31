Parmesanlı roka salatası tarifi
Renklerin çoşkusu ve lezzetiyle parmesanlı roka salatası tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 demet roka
50 g taze fesleğen
5-6 adet cherry domates
1 adet salatalık dilimleri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı ballı hardal
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
1 yemek kaşığı limonun suyu
1 yemek kaşığı yeşil zeytin
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
Üzeri için;
Rendelenmiş parmesan peyniri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Parmesanlı roka salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Roka ve fesleğenleri iyice yıkayın.
- Salatalıkları yıkayıp kabuklarını soymadan dilimleyin.
- Cherry domatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine zeytinyağı, kekik, ballı hardal, balzamik sirke, limonun suyu ve tuzu ekleyip çalıştırın.
- Salata sunum tabağınıza roka, fesleğen, cherry domates, salatalık ve yeşil zeytinleri ekleyip üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
- Salatanızı bir çatal yardımı ile karıştırıp üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
- Parmesanlı roka salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
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