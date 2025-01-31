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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Parmesanlı roka salatası tarifi

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Parmesanlı roka salatası tarifi

Renklerin çoşkusu ve lezzetiyle parmesanlı roka salatası tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 demet roka
50 g taze fesleğen
5-6 adet cherry domates
1 adet salatalık dilimleri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı ballı hardal
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
1 yemek kaşığı limonun suyu
1 yemek kaşığı yeşil zeytin
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
 

Üzeri için;

 

Rendelenmiş parmesan peyniri

 

Kullanılan ürünler;

 

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Parmesanlı roka salatası tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  • Roka ve fesleğenleri iyice yıkayın.
  • Salatalıkları yıkayıp kabuklarını soymadan dilimleyin.
  • Cherry domatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  • Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine zeytinyağı, kekik, ballı hardal, balzamik sirke, limonun suyu ve tuzu ekleyip çalıştırın.
  • Salata sunum tabağınıza roka, fesleğen, cherry domates, salatalık ve yeşil zeytinleri ekleyip üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
  • Salatanızı bir çatal yardımı ile karıştırıp üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
  • Parmesanlı roka salatanız hazır.

 

Afiyet Olsun!

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