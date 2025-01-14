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Mor lahana salatası tarifi
Göz alıcı rengi ve enfes tadı ile sofralarınızı şenlendirecek mor lahana salatası…
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet mor lahana
1 adet büyük boy havuç
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım demet maydanoz
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı ballı hardal
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Mor lahana salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Lahanayı bir bıçak yardımı ile ince ince doğrayın ve yıkayın.
- Havucu yıkayıp, kabuklarını soyun ve rendeleyin.
- Maydanozu ise yıkayıp, yapraklarını ayırın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine limon suyu, tuz, zeytinyağı, ballı hardal ve üzüm sirkesini ekleyip karıştırın.
- Salata sunum tabağının içine mor lahana, rendelenmiş havuç, maydanoz, kuru üzüm ve hazırladığınız sosu koyup birbirine iyice harmanlayın.
- Mor lahana salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
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