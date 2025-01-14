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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:10 | Son Güncelleme:

Mor lahana salatası tarifi

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Mor lahana salatası tarifi

Göz alıcı rengi ve enfes tadı ile sofralarınızı şenlendirecek mor lahana salatası…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 adet mor lahana
1 adet büyük boy havuç
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım demet maydanoz
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı ballı hardal
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

 

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Mor lahana salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Lahanayı bir bıçak yardımı ile ince ince doğrayın ve yıkayın.
  2. Havucu yıkayıp, kabuklarını soyun ve rendeleyin.
  3. Maydanozu ise yıkayıp, yapraklarını ayırın.
  4. Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinin içine limon suyu, tuz, zeytinyağı, ballı hardal ve üzüm sirkesini ekleyip karıştırın.
  5. Salata sunum tabağının içine mor lahana, rendelenmiş havuç, maydanoz, kuru üzüm ve hazırladığınız sosu koyup birbirine iyice harmanlayın.
  6. Mor lahana salatanız hazır.

Afiyet Olsun!

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