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Hürriyet
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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Karpuzlu Peynirli Roka Salatası

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Karpuzlu Peynirli Roka Salatası
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Hangimiz karpuz-peynir ikilisine hayır diyebiliriz ki? Sıcak yaz günlerinin en güzel öğünüdür karpuz- peynir… Bazen kahvaltılarımıza bazen de öğünlerimize eşlik eder. Gelin bu sefer bu ikiliyi bir salatada buluşturalım. İşte kolaylıkla hazırlayacağınız karpuzlu yaz salatası tarifi…

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • Yarım küçük karpuz
  • 1 demet roka
  • 200 g otlu beyaz peynir

Sos için;

  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 küçük diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Yarım çay kaşığı tuz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik No Frost Buzdolabı

Karpuzlu Peynirli Roka Salatası Nasıl yapılır?

  1. Salatanın sosu için Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu alıp iyice çekin.
  2. Homojen kıvama gelip sos olunca kenara alın.
  3. Peynirleri üçgen şekilde doğrayın.
  4. Rokaları iyice yıkayın.
  5. Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğuttuğunuz karpuzu da peynir gibi küçük üçgenler halinde doğrayın.
  6. Geniş salata kasenize doğradığınız karpuz, peynir ve rokaları yerleştirin.
  7. Üzerine hazırladığınız nar ekşili sosu gezdirip servis edebilirsiniz.
  8. Afiyet olsun!

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