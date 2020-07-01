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Karpuzlu Peynirli Roka Salatası
Hangimiz karpuz-peynir ikilisine hayır diyebiliriz ki? Sıcak yaz günlerinin en güzel öğünüdür karpuz- peynir… Bazen kahvaltılarımıza bazen de öğünlerimize eşlik eder. Gelin bu sefer bu ikiliyi bir salatada buluşturalım. İşte kolaylıkla hazırlayacağınız karpuzlu yaz salatası tarifi…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım küçük karpuz
- 1 demet roka
- 200 g otlu beyaz peynir
Sos için;
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 küçük diş sarımsak
- Yarım limon suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım çay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Karpuzlu Peynirli Roka Salatası Nasıl yapılır?
- Salatanın sosu için Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu alıp iyice çekin.
- Homojen kıvama gelip sos olunca kenara alın.
- Peynirleri üçgen şekilde doğrayın.
- Rokaları iyice yıkayın.
- Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğuttuğunuz karpuzu da peynir gibi küçük üçgenler halinde doğrayın.
- Geniş salata kasenize doğradığınız karpuz, peynir ve rokaları yerleştirin.
- Üzerine hazırladığınız nar ekşili sosu gezdirip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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