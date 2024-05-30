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Karpuz salatası tarifi
Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuzla enfes bir salata hazırlamaya ne dersiniz?
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 kalın dilim karpuz
500 g tere
500 g Akdeniz yeşilliği
100 g ceviz
Tam yağlı ufalanmış beyaz peynir
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Karpuz salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak tere ve Akdeniz yeşilliğini yıkayıp kurutun ve bir bıçak yardımı ile doğrayın.
- Kalın dilim karpuzları ise küp küp kesin.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine cevizleri ekleyip çalıştırın.
- Ardından sunum tabağına Akdeniz yeşilliği ve tereyi ekleyin.
- Salataların üzerine ufalanmış ceviz, küp şeklini verdiğiniz karpuz, beyaz peynir, limon suyu ve balzamik sirke ilave edin.
- Karpuz salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
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