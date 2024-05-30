Karpuz salatası tarifi
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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karpuz salatası tarifi

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Karpuz salatası tarifi

Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuzla enfes bir salata hazırlamaya ne dersiniz?

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

3 kalın dilim karpuz
500 g tere
500 g Akdeniz yeşilliği
100 g ceviz
Tam yağlı ufalanmış beyaz peynir
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı balzamik sirke

 

Kullanılan ürünler; 

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Karpuz salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak tere ve Akdeniz yeşilliğini yıkayıp kurutun ve bir bıçak yardımı ile doğrayın.
  2. Kalın dilim karpuzları ise küp küp kesin.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine cevizleri ekleyip çalıştırın.
  4. Ardından sunum tabağına Akdeniz yeşilliği ve tereyi ekleyin.
  5. Salataların üzerine ufalanmış ceviz, küp şeklini verdiğiniz karpuz, beyaz peynir, limon suyu ve balzamik sirke ilave edin.
  6. Karpuz salatanız hazır.

Afiyet Olsun!

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