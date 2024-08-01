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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:26 | Son Güncelleme:

Pesto soslu ve fesleğenli makarna tarifi

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Pesto soslu ve fesleğenli makarna tarifi

Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki fıstıkla yapılan kolay ve lezzetli Fıstık Pesto ile hazırlanan spagetti tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·      Yarım su bardağı tuzsuz fıstık 

·      1 su bardağı taze fesleğen

·      1 diş soyulmuş sarımsak

·      Yarım su bardağı Pecorino Romano peyniri

·      Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

Makarna için;

·      800 g spagetti

·      100 g haşlanmış bezelye

·      10 g taze fesleğen

·      1 litre su

Üzeri için;

·      Süzme yoğurt

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Pesto soslu ve fesleğenli makarna tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Fesleğenleri yıkayıp, sarımsağın ise sadece kabuğunu soyun.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinin içine tuzsuz fıstık, fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan derin bir tencerede suyu kaynatın ve spagettiyi haşlayın.
  4. Haşlanan spagettiyi soğuk sudan geçirip süzün.
  5. Derin bir cam kasenin içine haşlanan spagetti, fesleğen yaprakları, bezelye ve pesto sosu ilave edip iyice karıştırın.
  6. Pesto soslu ve fesleğenli spagettinizi süzme yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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