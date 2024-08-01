Pesto soslu ve fesleğenli makarna tarifi
Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki fıstıkla yapılan kolay ve lezzetli Fıstık Pesto ile hazırlanan spagetti tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· Yarım su bardağı tuzsuz fıstık
· 1 su bardağı taze fesleğen
· 1 diş soyulmuş sarımsak
· Yarım su bardağı Pecorino Romano peyniri
· Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
Makarna için;
· 800 g spagetti
· 100 g haşlanmış bezelye
· 10 g taze fesleğen
· 1 litre su
Üzeri için;
· Süzme yoğurt
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Pesto soslu ve fesleğenli makarna tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Fesleğenleri yıkayıp, sarımsağın ise sadece kabuğunu soyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine tuzsuz fıstık, fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede suyu kaynatın ve spagettiyi haşlayın.
- Haşlanan spagettiyi soğuk sudan geçirip süzün.
- Derin bir cam kasenin içine haşlanan spagetti, fesleğen yaprakları, bezelye ve pesto sosu ilave edip iyice karıştırın.
- Pesto soslu ve fesleğenli spagettinizi süzme yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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