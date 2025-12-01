MENÜ
Nohutlu pilav tarifi
GeriPilav ve Makarna Nohutlu pilav tarifi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Nohutlu pilav tarifi

Nohutlu pilav tarifi

Misafir sofralarının en beğenilen yemeklerinden nohutlu pilavı sizin için denedik!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 su bardağı basmati pirinç
3 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı haşlanmış nohut

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Nohutlu pilav tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Basmati pirinci yıkayıp süzün.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine tereyağını ekleyip eritin.
  3. Ardından pirinç, tuz ve tavuk suyunu ekleyip pişirin.
  4. Pişmeye yakın haşlanmış nohutları ilave edip bir tur karıştırın.
  5. Nohutlu pilavınız hazır.

 

Afiyet Olsun!

