Nohutlu pilav tarifi
Misafir sofralarının en beğenilen yemeklerinden nohutlu pilavı sizin için denedik!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 su bardağı basmati pirinç
3 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı haşlanmış nohut
Nohutlu pilav tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Basmati pirinci yıkayıp süzün.
- Tencerenin içine tereyağını ekleyip eritin.
- Ardından pirinç, tuz ve tavuk suyunu ekleyip pişirin.
- Pişmeye yakın haşlanmış nohutları ilave edip bir tur karıştırın.
- Nohutlu pilavınız hazır.
Afiyet Olsun!
