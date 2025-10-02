MENÜ
Nohutlu pilav tarifi
Pilav ve Makarna Nohutlu pilav tarifi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:52

Nohutlu pilav tarifi

Nohutlu pilav tarifi

Misafir sofralarının en beğenilen yemeklerinden nohutlu pilavı sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 su bardağı basmati pirinç

·        2 su bardağı tavuk suyu

·        2 yemek kaşığı tereyağı

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 su bardağı haşlanmış nohut

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

 

Nohutlu pilav tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Pirinci yıkayıp süzün.
  2. Arçelik Gurme SteamFry® Fritözü pilav programında 40 dakikaya ayarlayın.
  3. İç haznesine tereyağı ekleyip eritin.
  4. Ardından pirinç, tuz ve tavuk suyunu ekleyip pişirin.
  5. Pişmeye yakın haşlanmış nohutları ilave edip bir tur karıştırın.
  6. Nohutlu basmati pilavınız hazır.
  7. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

