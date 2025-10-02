Son Güncelleme:
Nohutlu pilav tarifi
Misafir sofralarının en beğenilen yemeklerinden nohutlu pilavı sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 su bardağı basmati pirinç
· 2 su bardağı tavuk suyu
· 2 yemek kaşığı tereyağı
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 su bardağı haşlanmış nohut
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Nohutlu pilav tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Pirinci yıkayıp süzün.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü pilav programında 40 dakikaya ayarlayın.
- İç haznesine tereyağı ekleyip eritin.
- Ardından pirinç, tuz ve tavuk suyunu ekleyip pişirin.
- Pişmeye yakın haşlanmış nohutları ilave edip bir tur karıştırın.
- Nohutlu basmati pilavınız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
