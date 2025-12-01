MENÜ
Mantar risotto tarifi
GeriPilav ve Makarna Mantar risotto tarifi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Mantar risotto tarifi

Mantar risotto tarifi

Kestane mantarı, mascarpone ve parmesan peyniriyle yapılan, yapımı çok kolay mantarlı risotto.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

400 g arborio pirinci
1 L tavuk suyu
100 g ince dilimlenmiş chanterelle mantarı
100 g ince dilimlenmiş kestane mantarı
1 tepeleme yemek kaşığı mascarpone
1 yemek kaşığı taze kekik
1 adet küçük boy ince kıyılmış beyaz soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Mantar risotto tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Tavuk suyunu Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede ısıtın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan büyük bir tavanın içine zeytinyağı ve soğanı ekleyip, soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin.
  3. Sarımsak, mantar ve taze kekiği ilave edip sotelemeye devam edin.
  4. Ardından arborio pirincini ekleyin ve birbirine iyice harmanlayın.
  5. Pirinçlerin üzerini örtecek kadar yaklaşık 2-3 kepçe tavuk suyu ve baharatları ilave edin.
  6. Pirinç suyu çekmeye başlayana kadar sürekli karıştırın.
  7. Pirincin suyu emmesini sağlamak için sürekli karıştırarak, her seferinde bir kepçe tavuk suyu eklemeye devam edin.
  8. Tavuk suyu bitene kadar bu işlemi uygulayın.
  9. Pirinçler piştiğinde Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatıp, parmesan peyniri ve mascarpone peynirini ekleyip bir tur daha karıştırın.
  10. Mantar risottonuz hazır.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

