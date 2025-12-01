Mantar risotto tarifi
Kestane mantarı, mascarpone ve parmesan peyniriyle yapılan, yapımı çok kolay mantarlı risotto.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
400 g arborio pirinci
1 L tavuk suyu
100 g ince dilimlenmiş chanterelle mantarı
100 g ince dilimlenmiş kestane mantarı
1 tepeleme yemek kaşığı mascarpone
1 yemek kaşığı taze kekik
1 adet küçük boy ince kıyılmış beyaz soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Mantar risotto tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tavuk suyunu Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede ısıtın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan büyük bir tavanın içine zeytinyağı ve soğanı ekleyip, soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin.
- Sarımsak, mantar ve taze kekiği ilave edip sotelemeye devam edin.
- Ardından arborio pirincini ekleyin ve birbirine iyice harmanlayın.
- Pirinçlerin üzerini örtecek kadar yaklaşık 2-3 kepçe tavuk suyu ve baharatları ilave edin.
- Pirinç suyu çekmeye başlayana kadar sürekli karıştırın.
- Pirincin suyu emmesini sağlamak için sürekli karıştırarak, her seferinde bir kepçe tavuk suyu eklemeye devam edin.
- Tavuk suyu bitene kadar bu işlemi uygulayın.
- Pirinçler piştiğinde Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatıp, parmesan peyniri ve mascarpone peynirini ekleyip bir tur daha karıştırın.
- Mantar risottonuz hazır.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.