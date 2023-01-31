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Kremalı Domatesli Makarna
Sarımsak, krema, domates ve parmesanın efsane buluşması!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 paket spagetti makarna
· 1 paket krema
· 2 diş sarımsak
· 3 yemek kaşığı tereyağı
· 1 yemek kaşığı domates salçası
· 2 adet domates
· 1 çay kaşığı tepeleme tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
· Toz parmesan
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici
Kremalı Domatesli Makarna Nasıl yapılır?
Tarif:
- Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
- Sarımsakların ise kabuklarını temizleyip ince ince kıyın.
- Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişiriciv ‘yi tencere moduna alıp içinde spagetti makarnayı haşlayın ve kenara alın.
- Hazneyi temizledikten sonra Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici ‘yi tekrar tencere moduna alıp içinde tereyağını eritin.
- Ardından sarımsak, baharatlar, domates salçası, krema ve küçük küp şeklinde doğranan domatesleri ekleyip iyice pişirin.
- En son haşlanan makarnayı karışımın içine ilave edip 2 dakika daha pişirin.
- Kremalı domatesli makarnanız hazır.
- Üstüne toz parmesan ve taze nane serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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