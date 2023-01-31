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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 31.01.2023 - 16:17 | Son Güncelleme:

Kremalı Domatesli Makarna

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Kremalı Domatesli Makarna

Sarımsak, krema, domates ve parmesanın efsane buluşması!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 paket spagetti makarna

·         1 paket krema

·         2 diş sarımsak

·         3 yemek kaşığı tereyağı

·         1 yemek kaşığı domates salçası

·         2 adet domates

·         1 çay kaşığı tepeleme tuz

·         1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

·         Toz parmesan

·         Taze nane

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici

Kremalı Domatesli Makarna Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
  2. Sarımsakların ise kabuklarını temizleyip ince ince kıyın.
  3. Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişiriciv ‘yi tencere moduna alıp içinde spagetti makarnayı haşlayın ve kenara alın.
  4. Hazneyi temizledikten sonra Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici ‘yi tekrar tencere moduna alıp içinde tereyağını eritin.
  5. Ardından sarımsak, baharatlar, domates salçası, krema ve küçük küp şeklinde doğranan domatesleri ekleyip iyice pişirin.
  6. En son haşlanan makarnayı karışımın içine ilave edip 2 dakika daha pişirin.
  7. Kremalı domatesli makarnanız hazır.
  8. Üstüne toz parmesan ve taze nane serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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