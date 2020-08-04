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Deniz Mahsüllü Makarna
Deniz mahsulü sevenlerin favorisi olacak bu makarnada bolca karides ve midye var! Parmesan peyniri ve fesleğenin de son dokunuşu yaptığı bu makarnayı hazırlamak çok kolay.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 paket spagetti makarna
- 150 g soyulmuş karides
- 10 adet midye
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 5 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 6-7 yaprak taze fesleğen
- Parmesan peyniri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
Deniz Mahsüllü Makarna Nasıl yapılır?
- Karides ve midyeleri iyice yıkayın.
- Karidesleri Arçelik Ankastre Ocak’ta tuzlu suda 10 dakika haşlayın.
- Midyeleri de ayrı bir tencereye alıp tuzlu suda 20 dakika haşlayın.
- Makarnayı da derin bir tencerede bol suda haşlayın.
- Karides ve midyeleri süzüp kenara alın.
- Zeytinyağını ve sarımsakları tavaya alıp Arçelik Ankastre Ocak’ta ısıtın.
- Üzerine haşladığınız deniz mahsullerini, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Birkaç dakika soteledikten sonra haşlanan makarnaları da karıştırın.
- Üzerine bolca rendelenmiş parmesan serpin.
- Son olarak makarnanızı fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
- Afiyet olsun!
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