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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Deniz Mahsüllü Makarna

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Deniz Mahsüllü Makarna
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Deniz mahsulü sevenlerin favorisi olacak bu makarnada bolca karides ve midye var! Parmesan peyniri ve fesleğenin de son dokunuşu yaptığı bu makarnayı hazırlamak çok kolay.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 paket spagetti makarna
  • 150 g soyulmuş karides
  • 10 adet midye
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 5 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 6-7 yaprak taze fesleğen
  • Parmesan peyniri

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak

Deniz Mahsüllü Makarna Nasıl yapılır?

  1. Karides ve midyeleri iyice yıkayın.
  2. Karidesleri Arçelik Ankastre Ocak’ta tuzlu suda 10 dakika haşlayın.
  3. Midyeleri de ayrı bir tencereye alıp tuzlu suda 20 dakika haşlayın.
  4. Makarnayı da derin bir tencerede bol suda haşlayın.
  5. Karides ve midyeleri süzüp kenara alın.
  6. Zeytinyağını ve sarımsakları tavaya alıp Arçelik Ankastre Ocak’ta ısıtın.
  7. Üzerine haşladığınız deniz mahsullerini, tuz ve karabiberi ekleyin.
  8. Birkaç dakika soteledikten sonra haşlanan makarnaları da karıştırın.
  9. Üzerine bolca rendelenmiş parmesan serpin.
  10. Son olarak makarnanızı fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
  11. Afiyet olsun!

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