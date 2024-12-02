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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 02.12.2024 - 14:33 | Son Güncelleme:

Balkabağı risotto tarifi

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Balkabağı risotto tarifi

Kavrulmuş balkabağı, sarımsak püresi ve ekşi taleggio peyniri ile yapılan bu leziz tarifi sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Balkabağı püresi için;

·        700 g taze dilimlenmiş balkabağı

·        3 diş kabukları soyulmuş sarımsak

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

·        1 yemek kaşığı zeytinyağı

·        Yarım su bardağı tavuk suyu

Risotto için;

·        1 adet incecik doğranmış soğan

·        1,5 su bardağı arborio pirinç

·        100 g rendelenmiş taleggio peyniri

·        4,5 su bardağı tavuk suyu

·        1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

·        Maydanoz

·        Dilimlenmiş balkabağı

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Balkabağı risotto tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Balkabağı püresini yapmak için, yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine sarımsak ve dilimlenmiş balkabağını ekleyip üzerini tuz ve karabiber ile tatlandırıp zeytinyağı gezdirin.
  2. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın' da 45 dakika karamelize olana kadar pişirin.
  3. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine pişmiş balkabağı, sarımsak ve yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip iyice karıştırın ve bir kenara alın.
  4. Risotto için, Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve soğanları ilave edip soteleyin.
  5. Sotelenen soğanların içine pirinç ve tavuk suyunu ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin.
  6. En son suyunu emen pirinçlerin üzerine balkabağı püresi ve taleggio peynirini ekleyip karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
  7. Balkabağı risotto yemeğiniz hazır.
  8. Üzerini maydanoz ve balkabağı dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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