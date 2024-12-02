Balkabağı risotto tarifi
Kavrulmuş balkabağı, sarımsak püresi ve ekşi taleggio peyniri ile yapılan bu leziz tarifi sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Balkabağı püresi için;
· 700 g taze dilimlenmiş balkabağı
· 3 diş kabukları soyulmuş sarımsak
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
· Yarım su bardağı tavuk suyu
Risotto için;
· 1 adet incecik doğranmış soğan
· 1,5 su bardağı arborio pirinç
· 100 g rendelenmiş taleggio peyniri
· 4,5 su bardağı tavuk suyu
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
· Maydanoz
· Dilimlenmiş balkabağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Balkabağı risotto tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Balkabağı püresini yapmak için, yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine sarımsak ve dilimlenmiş balkabağını ekleyip üzerini tuz ve karabiber ile tatlandırıp zeytinyağı gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın' da 45 dakika karamelize olana kadar pişirin.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine pişmiş balkabağı, sarımsak ve yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip iyice karıştırın ve bir kenara alın.
- Risotto için, Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve soğanları ilave edip soteleyin.
- Sotelenen soğanların içine pirinç ve tavuk suyunu ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin.
- En son suyunu emen pirinçlerin üzerine balkabağı püresi ve taleggio peynirini ekleyip karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
- Balkabağı risotto yemeğiniz hazır.
- Üzerini maydanoz ve balkabağı dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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