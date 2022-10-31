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Balkabağı Risotto
Doyuruculuğu yüksek olan İtalya'nın en ünlü tariflerinden risottoyu bal kabağıyla pişirmeyi denediniz mi?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 su bardağı arborio pirinç
· 1 adet soğan
· 2 su bardağı bal kabağı
· 4 yemek kaşığı parmesan
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı tepeleme karabiber
Üzeri için;
· Nar
· Küp parmesan
· Taze kekik
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
Balkabağı Risotto Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak bal kabaklarınızı ve soğanı küçük küçük küp parçalar halinde doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan tencerede zeytinyağını hafif kızdırın.
- Soğan ve balkabaklarını soteleyin.
- Ardından pirinci koyup biraz kavurun.
- Karışımın üzerine biraz sebze suyu döküp çekmesini bekleyin.
- Pirinçler kremamsı bir hale büründükten sonra parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- En son sebze suyunun tamamını döküp çekene kadar bekleyin.
- Nar, parmesan ve kekik serpiştirerek balkabağı risottonuzu servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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