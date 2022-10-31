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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 31.10.2022 - 16:48 | Son Güncelleme:

Balkabağı Risotto

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Balkabağı Risotto

Doyuruculuğu yüksek olan İtalya'nın en ünlü tariflerinden risottoyu bal kabağıyla pişirmeyi denediniz mi?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 yemek kaşığı zeytinyağı

·         1 su bardağı arborio pirinç

·         1 adet soğan

·         2 su bardağı bal kabağı

·         4 yemek kaşığı parmesan

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 çay kaşığı tepeleme karabiber

Üzeri için;

·         Nar

·         Küp parmesan

·         Taze kekik

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

 

 

 

Balkabağı Risotto Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak bal kabaklarınızı ve soğanı küçük küçük küp parçalar halinde doğrayın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan tencerede zeytinyağını hafif kızdırın.
  3. Soğan ve balkabaklarını soteleyin.
  4. Ardından pirinci koyup biraz kavurun.
  5. Karışımın üzerine biraz sebze suyu döküp çekmesini bekleyin.
  6. Pirinçler kremamsı bir hale büründükten sonra parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  7. En son sebze suyunun tamamını döküp çekene kadar bekleyin.
  8. Nar, parmesan ve kekik serpiştirerek balkabağı risottonuzu servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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