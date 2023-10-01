Son Güncelleme:
Bademli pilav tarifi
Bir pilavdan çok daha ötesi!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1,5 su bardağı basmati pirinç
· Yarım su bardağı file badem
· Yarım su bardağı siyah üzüm
· Yarım su bardağı haşlanmış nohut
· 1 çay bardağı kaju
· 2 tatlı kaşığı tereyağı
· 1 çay kaşığı tuz
· 3 su bardağı tavuk suyu
Kullanılan ürünler;
·Arçelik Ankastre Ocak
Bademli pilav tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tencerede tereyağını eritin.
- Ardından tencerenin içine basmati pirinci ekleyip, üzerine çıkacak kadar tavuk suyu ve tuzu ilave edin.
- Pirinçler suyu çekene kadar pişirin.
- En son pişen pilavın içine file badem, haşlanmış nohut, siyah üzüm ve kajuyu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- Bademli pilavınız hazır.
Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik.