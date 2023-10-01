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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.10.2023 - 09:47 | Son Güncelleme:

Bademli pilav tarifi

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Bademli pilav tarifi

Bir pilavdan çok daha ötesi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·       1,5 su bardağı basmati pirinç

·       Yarım su bardağı file badem

·       Yarım su bardağı siyah üzüm

·       Yarım su bardağı haşlanmış nohut

·       1 çay bardağı kaju

·       2 tatlı kaşığı tereyağı

·       1 çay kaşığı tuz

·       3 su bardağı tavuk suyu

 

Kullanılan ürünler;

·Arçelik Ankastre Ocak

Bademli pilav tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tencerede tereyağını eritin.
  2. Ardından tencerenin içine basmati pirinci ekleyip, üzerine çıkacak kadar tavuk suyu ve tuzu ilave edin.
  3. Pirinçler suyu çekene kadar pişirin.
  4. En son pişen pilavın içine file badem, haşlanmış nohut, siyah üzüm ve kajuyu ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  5. Bademli pilavınız hazır.

Afiyet olsun!       

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