Arabbiata soslu makarna tarifi
İtalyan mutfağının acı dokunuşu! Domates ve biberin buluştuğu Arabbiata soslu makarna tarifi
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- Yarım paket penne makarna
Sos için:
- 3 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- 2 su bardağı domates suyu
- Yarım su bardağı krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Rendelenmiş parmesan peyniri
- Taze nane
Arabbiata soslu makarna tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine penne makarna ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, 10 dakika makarnalar hafif diri kalacak şekilde haşlayın ve suyunu süzün.
- Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içinde tereyağını eritin ve sarımsakları ilave edip soteleyin.
- Sotelenen sarımsakların üzerine domates suyu, acı biber salçası, krema, pul biber, tuz ve kekiği ekleyip 10 dakika pişirin.
- Pişen sosu makarnanın üzerine döküp bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Arabbiata soslu makarnanız hazır.
- Üzerini rendelenmiş parmesan ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
