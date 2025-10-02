MENÜ
Arabbiata soslu makarna tarifi
Pilav ve Makarna Arabbiata soslu makarna tarifi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 02.10.2025 - 16:50

Arabbiata soslu makarna tarifi

Arabbiata soslu makarna tarifi

İtalyan mutfağının acı dokunuşu! Domates ve biberin buluştuğu Arabbiata soslu makarna tarifi

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • Yarım paket penne makarna

Sos için:

  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • 2 su bardağı domates suyu
  • Yarım su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Rendelenmiş parmesan peyniri
  • Taze nane

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Arabbiata soslu makarna tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine penne makarna ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, 10 dakika makarnalar hafif diri kalacak şekilde haşlayın ve suyunu süzün.
  2. Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içinde tereyağını eritin ve sarımsakları ilave edip soteleyin.
  3. Sotelenen sarımsakların üzerine domates suyu, acı biber salçası, krema, pul biber, tuz ve kekiği ekleyip 10 dakika pişirin.
  4. Pişen sosu makarnanın üzerine döküp bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  5. Arabbiata soslu makarnanız hazır.
  6. Üzerini rendelenmiş parmesan ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

