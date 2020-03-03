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Mucize Lezzetler
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Kuzine Fırın Kullanmanın Püf Noktaları

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Kuzine Fırın Kullanmanın Püf Noktaları
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Arçelik Kuzine Fırın, vintage tasarımı ile mutfakların havasını, profesyonel pişirme teknikleri ile damak zevkinizi değiştiriyor. Peki yüksek kalite ve teknoloji ile Arçelik Kuzine Fırın’ı kullanmanın püf nokraları neler?

Özel tasarım Arçelik Kuzine Fırın ile mutfakların havası değişiyor, profesyonel pişirme teknolojisine sahip ürünler country, vintage bir havaya bürünüyor.

Arçelik Kuzine Fırın birden fazla lezzet yaratmak isteyenlere profesyonel bir pişirme deneyimi sağlar.

Kuzinede 4 ayrı fırın bölmesi ve bir gözü yüksek performanslı wok ocak olmak üzere toplam 5 ocak gözü sayesinde birçok farklı yemeği aynı anda pişirme imkanı sunar. Krep, pirzola, hamburger köftesi gibi yemekleri geniş döküm yüzey ızgarası sayesinde tam kıvamında pişirir.

Krem ve siyah renk seçenekleri ile gelen Arçelik Kuzine Fırın; teleskopik ray ve döküm yüzey ızgara plakası ve 3d pişirme teknolojisi gibi fonksiyonelliği ve performansı artırıcı tasarımsal gelişmeler sunar.

Arçelik fırınların iç yüzeyini kaplayan özel katalitik sayesinde kötü kokulara neden olan yağ artıkları emaye yüzey tarafından emilir, sizi temizlik yapmaktan kurtararak konforunuzu artırır.

Kuzine Fırın Kullanmanın Püf Noktaları

Yeni nesil 3D Pişirme teknolojisi fırındaki alt, üst ve turbo ısıtıcıları aynı anda çalıştırarak ısıyı eşit bir yoğunlukla dağıtır. Bu sayede yemeklerin tüm yüzeyleri dengeli bir şekilde ısınır ve ideal pişirme gerçekleşir.

Buharlı pişirme aksesuarı sayesinde yemeklerin besin değerleri kaybolmadan buharda pişirme tekniği ile sağlıklı ve lezzetli pişirme sağlar.

Teleskopik tepsi raf sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı daha da rahat, kolay ve güvenli hale gelir.

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