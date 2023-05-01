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Zeytin ezmesi tarifi
Lezzeti ile ekmeğe sürülecek, damaklarda ise nefis bir tat bırakan zeytin ezmesi tarifi...
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 250 g siyah zeytin
· 2 adet limon
· 1 çay bardağı zeytinyağı
· 3 diş sarımsak
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
· 1 çay kaşığı kekik
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Zeytin ezmesi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın.
- Sarımsakların ise kabuklarını soyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ’nin içine sarımsak, zeytin, limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından kavanoza doldurun ve Arçelik No Frost Buzdolabı ’na kaldırın.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ’nde demlediğiniz çay eşliğinde zeytin ezmesini, taze ekmek dilimlerine sürüp servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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