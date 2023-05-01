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Kahvaltı
Haber Giriş: 01.05.2023 - 08:37 | Son Güncelleme:

Zeytin ezmesi tarifi

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Zeytin ezmesi tarifi

Lezzeti ile ekmeğe sürülecek, damaklarda ise nefis bir tat bırakan zeytin ezmesi tarifi...

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         250 g siyah zeytin

·         2 adet limon

·         1 çay bardağı zeytinyağı

·         3 diş sarımsak

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 çay kaşığı karabiber

·         1 tatlı kaşığı nar ekşisi

·         1 çay kaşığı kekik

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

Zeytin ezmesi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın.
  2. Sarımsakların ise kabuklarını soyun.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ’nin içine sarımsak, zeytin, limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği ekleyip iyice karıştırın.
  4. Ardından kavanoza doldurun ve Arçelik No Frost Buzdolabı ’na kaldırın.
  5. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ’nde demlediğiniz çay eşliğinde zeytin ezmesini, taze ekmek dilimlerine sürüp servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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