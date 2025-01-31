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Kahvaltı
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifi

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Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifi

Izgara ciabatta ekmeği, balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve mükemmel pişmiş yumurtalarla yapılan şahane tarif!

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

4 adet yumurta
2 adet olgun avokado
4 dilim ciabatta ekmeği
Yarım çay kaşığı acı pul biber
5-6 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı balzamik sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

 

Malzemeler:

 

4 adet yumurta
2 adet olgun avokado
4 dilim ciabatta ekmeği
Yarım çay kaşığı acı pul biber
5-6 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı balzamik sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

 

  1. İlk olarak ciabatta ekmeğini dilimleyin ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada her iki tarafı kızarana kadar pişirin.
  2. Ekmeklerin üzerine tuz serpip kenara alın.
  3. Avokadoların kabuklarını soyun.
  4. Cam bir kase içine avokado, fesleğen, acı pul biber, balzamik sirke, tuz ve karabiberi ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  5. Yumurta için, yumurtaları bir sos tenceresinin içine koyup üstünü geçecek kadar su ilave edip 1 dakika kaynatın.
  6. Sunum tabağınıza iki dilim kızarmış ciabatta ekmeği koyun ve üzerlerine avokadolu sosu sürün.
  7. Oda sıcaklığına gelen yumurtaların kabuklarını soyun.
  8. Ardından ekmeklerin üzerine koyup bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  9. Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifiniz hazır.
  10. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesinde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde kahvaltılık ekmeklerinizi servis edebilirsiniz

 

Afiyet Olsun!

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