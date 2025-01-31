Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifi
Izgara ciabatta ekmeği, balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve mükemmel pişmiş yumurtalarla yapılan şahane tarif!
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4 adet yumurta
2 adet olgun avokado
4 dilim ciabatta ekmeği
Yarım çay kaşığı acı pul biber
5-6 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı balzamik sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Malzemeler:
4 adet yumurta
2 adet olgun avokado
4 dilim ciabatta ekmeği
Yarım çay kaşığı acı pul biber
5-6 yaprak taze fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı balzamik sirke
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak ciabatta ekmeğini dilimleyin ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada her iki tarafı kızarana kadar pişirin.
- Ekmeklerin üzerine tuz serpip kenara alın.
- Avokadoların kabuklarını soyun.
- Cam bir kase içine avokado, fesleğen, acı pul biber, balzamik sirke, tuz ve karabiberi ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Yumurta için, yumurtaları bir sos tenceresinin içine koyup üstünü geçecek kadar su ilave edip 1 dakika kaynatın.
- Sunum tabağınıza iki dilim kızarmış ciabatta ekmeği koyun ve üzerlerine avokadolu sosu sürün.
- Oda sıcaklığına gelen yumurtaların kabuklarını soyun.
- Ardından ekmeklerin üzerine koyup bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Yumurtalı kahvaltılık crostini tarifiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde kahvaltılık ekmeklerinizi servis edebilirsiniz
Afiyet Olsun!
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