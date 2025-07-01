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Sucuklu menemen tarifi
Kahvaltı sofralarının en sevileni demlenmiş çay eşliğinde sucuklu menemen tarifi ile karşınızdayız.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
80 g sucuk
1 adet domates
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
İnce doğranmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Sucuklu menemen tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak domatesin kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yemeklik doğrayın.
- Sucuğun kabuğunu soyup dilediğiniz şekilde dilimleyin.
- Yumurtalar, tuz ve karabiberi ise cam bir kasede, çırpma teli yardımıyla çırpın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak‘ta yer alan tavanın içine sıvı yağ ve tereyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Ardından sucukları ekleyip arkalı önlü biraz pişirin.
- Pişen sucukların üzerine domates ve maydanozu ekleyip hafif suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.
- Son olarak yumurtaları ilave edin.
- Sucuklu menemen tarifiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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