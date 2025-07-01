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Kahvaltı
Haber Giriş: 01.07.2025 - 12:09 | Son Güncelleme:

Sucuklu menemen tarifi

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Sucuklu menemen tarifi

Kahvaltı sofralarının en sevileni demlenmiş çay eşliğinde sucuklu menemen tarifi ile karşınızdayız.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

3 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
80 g sucuk
1 adet domates
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
İnce doğranmış maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Sucuklu menemen tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. İlk olarak domatesin kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yemeklik doğrayın.
  2. Sucuğun kabuğunu soyup dilediğiniz şekilde dilimleyin.
  3. Yumurtalar, tuz ve karabiberi ise cam bir kasede, çırpma teli yardımıyla çırpın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan tavanın içine sıvı yağ ve tereyağını ekleyip hafif kızdırın.
  5. Ardından sucukları ekleyip arkalı önlü biraz pişirin.
  6. Pişen sucukların üzerine domates ve maydanozu ekleyip hafif suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.
  7. Son olarak yumurtaları ilave edin.
  8. Sucuklu menemen tarifiniz hazır.
  9. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesinde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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