MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriPeynirli sufle tarifi
GeriKahvaltı Peynirli sufle tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvaltı
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:40 | Son Güncelleme:

Peynirli sufle tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peynirli sufle tarifi

Taze domates, salatalık ve demlenmiş çay eşliğinde kahvaltı sofralarının gözdesi peynirli sufle tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

2 yumurta
1/2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Peynirli sufle tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Cam bir kase içinde yumurta aklarını tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile çırpın.
  2. Ayrı bir cam kase içinde yumurta sarıları, un ve sütü Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile çırpmaya devam edin.
  3. Yumurta aklarını azar azar karışıma ekleyip söndürmeden bir spatula yardımı ile karıştırın.
  4. En son peynirleri de ekleyip bir tur daha karıştırın.
  5. Karışımı hafif yağladığınız sufle kaplarına paylaştırıp önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika pişirin.
  6. Peynirli sufleniz hazır.
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi