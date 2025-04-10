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Peynirli sufle tarifi
Taze domates, salatalık ve demlenmiş çay eşliğinde kahvaltı sofralarının gözdesi peynirli sufle tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 yumurta
1/2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Peynirli sufle tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Cam bir kase içinde yumurta aklarını tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile çırpın.
- Ayrı bir cam kase içinde yumurta sarıları, un ve sütü Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile çırpmaya devam edin.
- Yumurta aklarını azar azar karışıma ekleyip söndürmeden bir spatula yardımı ile karıştırın.
- En son peynirleri de ekleyip bir tur daha karıştırın.
- Karışımı hafif yağladığınız sufle kaplarına paylaştırıp önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika pişirin.
- Peynirli sufleniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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