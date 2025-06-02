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Patatesli mücver tarifi
Kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden patatesli mücver…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı un
- 2 adet büyük boy patates
- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Sunum için;
· Maydanoz
· Dereotu
· Süzme yoğurt
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Patatesli mücver tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak patateslerin kabuklarını soyup, rendeleyin ve rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine patates, yumurta, tuz, karabiber, un, sarımsak, taze kaşar peynir ve maydanozu ekleyip çalıştırın.
- Hazır olan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzla şekil verin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın ve mücverlerinizi kızartın.
- Kızaran mücverlerinizi bir kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.
- Patatesli mücverleriniz hazır.
- Sunum tabağınıza aldığınız mücverlerin üzerini maydanoz ve dereotu ile süsleyip süzme yoğurt ve Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi‘ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edin.
Afiyet Olsun!
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