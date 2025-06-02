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Kahvaltı
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:51 | Son Güncelleme:

Patatesli mücver tarifi

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Patatesli mücver tarifi

Kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden patatesli mücver…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı un
  • 2 adet büyük boy patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Sunum için;

·        Maydanoz

·        Dereotu

·        Süzme yoğurt

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Patatesli mücver tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak patateslerin kabuklarını soyup, rendeleyin ve rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine patates, yumurta, tuz, karabiber, un, sarımsak, taze kaşar peynir ve maydanozu ekleyip çalıştırın.
  3. Hazır olan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzla şekil verin.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tavanın içine sıvı yağı ekleyip kızdırın ve mücverlerinizi kızartın.
  5. Kızaran mücverlerinizi bir kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.
  6. Patatesli mücverleriniz hazır.
  7. Sunum tabağınıza aldığınız mücverlerin üzerini maydanoz ve dereotu ile süsleyip süzme yoğurt ve Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi‘ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edin.

Afiyet Olsun!

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