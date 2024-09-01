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Muhlama tarifi
Lezzetini gerçek Trabzon peyniri ve ince mısır unundan alan muhlama tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı ince mısır unu
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı Trabzon peyniri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Muhlama tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada tereyağını eritin.
- Azar azar mısır ununu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurun.
- Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.
- Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ilave edip, karıştırın.
- Muhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin.
- Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ tan alınız.
- Muhlamanız hazır.
- Bekletmeden sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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