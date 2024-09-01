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Kahvaltı
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Muhlama tarifi

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Muhlama tarifi

Lezzetini gerçek Trabzon peyniri ve ince mısır unundan alan muhlama tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı ince mısır unu
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı Trabzon peyniri

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Muhlama tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada tereyağını eritin.
  2. Azar azar mısır ununu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurun.
  3. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. 
  4. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ilave edip, karıştırın.
  5. Muhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin. 
  6. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ tan alınız.
  7. Muhlamanız hazır.
  8. Bekletmeden sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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