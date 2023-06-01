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Kahvaltı
Haber Giriş: 01.06.2023 - 09:14 | Son Güncelleme:

Karpuz reçeli tarifi

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Karpuz reçeli tarifi

Karpuz kabuklarını yumuşatarak şerbet kıvamına gelen, lezzetli karpuz reçeli tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         7 dilim karpuz kabuğu

·         2,5 su bardağı toz şeker

·         3 su bardağı su

·         1 yemek kaşığı limon suyu

·         4-5 adet karanfil

·         1 avuç nar çiçeği

Üzeri için;

·         Taze nane

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Şef  Pro Çok Amaçlı Pişirici

Karpuz reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Karpuzun kabuklarını iyice yıkayıp, içindeki çekirdekleri temizleyin.
  2. Ardından karpuzları yarım ay şeklinde kesin.
  3. Karpuz kabuğunun dışındaki sert kısımları soyacak yardımıyla soyun.
  4. Kestiğiniz karpuzları küçük parçalar halinde dilimleyin.
  5. Arçelik Gurme Şef Pro Çok Amaçlı Pişirici ’yi reçel programına alıp içine karpuz dilimleri, şeker, su, limon suyu, karanfil ve bir avuç nar çiçeğini ekleyip 45 dakika pişirin.
  6. Karpuz reçeliniz hazır.
  7. Soğuduktan sonra üzerine taze nane serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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