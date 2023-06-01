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Karpuz reçeli tarifi
Karpuz kabuklarını yumuşatarak şerbet kıvamına gelen, lezzetli karpuz reçeli tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 7 dilim karpuz kabuğu
· 2,5 su bardağı toz şeker
· 3 su bardağı su
· 1 yemek kaşığı limon suyu
· 4-5 adet karanfil
· 1 avuç nar çiçeği
Üzeri için;
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef Pro Çok Amaçlı Pişirici
Karpuz reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Karpuzun kabuklarını iyice yıkayıp, içindeki çekirdekleri temizleyin.
- Ardından karpuzları yarım ay şeklinde kesin.
- Karpuz kabuğunun dışındaki sert kısımları soyacak yardımıyla soyun.
- Kestiğiniz karpuzları küçük parçalar halinde dilimleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici ’yi reçel programına alıp içine karpuz dilimleri, şeker, su, limon suyu, karanfil ve bir avuç nar çiçeğini ekleyip 45 dakika pişirin.
- Karpuz reçeliniz hazır.
- Soğuduktan sonra üzerine taze nane serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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