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Kahvaltı
Haber Giriş: 07.05.2025 - 10:50 | Son Güncelleme:

Elma reçeli tarifi

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Elma reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez meyveli reçellerinden elma reçeli tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 adet kırmızı elma
1 su bardağı su
1t atlı kaşığı limon suyu
1 su bardağı şeker
1 adet karanfil

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Elma reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak elmaları yıkayın ve kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup küp şeklinde dilimleyin. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'nin içine elma dilimleri, su, limon suyu, şeker ve karanfili ekleyin.
  2. Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program -basınçsız pişirme moduna alıp 1 saat pişirin.
  3. Elma reçeliniz hazır.
  4. İçerisindeki karanfili çıkarıp reçel kavanozunuza aktarabilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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