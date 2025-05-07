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Elma reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez meyveli reçellerinden elma reçeli tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet kırmızı elma
1 su bardağı su
1t atlı kaşığı limon suyu
1 su bardağı şeker
1 adet karanfil
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Elma reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak elmaları yıkayın ve kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup küp şeklinde dilimleyin. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'nin içine elma dilimleri, su, limon suyu, şeker ve karanfili ekleyin.
- Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program -basınçsız pişirme moduna alıp 1 saat pişirin.
- Elma reçeliniz hazır.
- İçerisindeki karanfili çıkarıp reçel kavanozunuza aktarabilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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