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Kahvaltı
Haber Giriş: 02.12.2024 - 14:42 | Son Güncelleme:

Çılbır tarifi

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Çılbır tarifi

Kahvaltı sofranıza lezzet katacak çılbır tarifi ile karşınızdayız!

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet yumurta

·        1 yemek kaşığı sirke

·        Yarım çay kaşığı tuz

·        1 litre su

Sunum için;

·        1 kase çırpılmış yoğurt

·        Pul biber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Çılbır tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su ekleyip kaynamaya bırakın.
  2. Kaynayan suyun içine tuz ve sirkeyi ilave edin.
  3. Kaynayan suyu bir kaşık yardımı ile karıştırarak bir girdap yaratın.
  4. Yumurtaları kırarak 5 dakika pişirin.
  5. Sunum tabağının içine yoğurt ekleyip bir kaşık yardımı ile tabağın her yerine yayın.
  6. Yoğurdun üstüne pişen yumurtaları ilave edin.
  7. Çılbırınız hazır.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde çılbırınızın üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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