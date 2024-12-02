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Çılbır tarifi
Kahvaltı sofranıza lezzet katacak çılbır tarifi ile karşınızdayız!
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet yumurta
· 1 yemek kaşığı sirke
· Yarım çay kaşığı tuz
· 1 litre su
Sunum için;
· 1 kase çırpılmış yoğurt
· Pul biber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Çılbır tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su ekleyip kaynamaya bırakın.
- Kaynayan suyun içine tuz ve sirkeyi ilave edin.
- Kaynayan suyu bir kaşık yardımı ile karıştırarak bir girdap yaratın.
- Yumurtaları kırarak 5 dakika pişirin.
- Sunum tabağının içine yoğurt ekleyip bir kaşık yardımı ile tabağın her yerine yayın.
- Yoğurdun üstüne pişen yumurtaları ilave edin.
- Çılbırınız hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde çılbırınızın üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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