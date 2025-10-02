Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi
Közlenmiş kırmızı biber, patlıcan ve sarımsakla yapılan bu ezmenin tadına bayılacaksınız.
- Fırında
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 4 adet kırmızı kapya biber
· 2 adet patlıcan
· 1 diş sarımsak
· 1 çay kaşığı şeker
· 1 yemek kaşığı beyaz sirke
· 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
· Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak patlıcanları ikiye bölün ve içini bir bıçak yardımı ile çizin, üzerine zeytinyağı gezdirin, tekrar birleştirip folyoya sarın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 1 saat pişirin.
- Kırmızı kapya biberleri ise Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın açık ateşinde kabukları kararana kadar közleyin.
- Kırmızı kapya biberleri soğuduktan sonra, siyah kömürleşmiş kabuklarını mümkün olduğunca çoğunu soyun ve üst kısımlarını ve çekirdeklerini çıkarın.
- Patlıcanın içini, biberleri, şekeri, bir diş sarımsağı, sirke ve tuzu Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Ardından içine karışımını ekleyip 10 dakika pişirin.
- Ajvar kırmızı biber ezmeniz hazır.
- Soğuduktan sonra sunum tabağınıza aldığınız ezmenin üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.