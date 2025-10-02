MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriAjvar kırmızı biber ezmesi tarifi
GeriKahvaltı Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvaltı
Haber Giriş: 02.10.2025 - 16:42 | Son Güncelleme:

Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi

Közlenmiş kırmızı biber, patlıcan ve sarımsakla yapılan bu ezmenin tadına bayılacaksınız.

  • Fırında
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        4 adet kırmızı kapya biber

·        2 adet patlıcan

·        1 diş sarımsak

·        1 çay kaşığı şeker

·        1 yemek kaşığı beyaz sirke

·        1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

·        1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

·        Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Ajvar kırmızı biber ezmesi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak patlıcanları ikiye bölün ve içini bir bıçak yardımı ile çizin, üzerine zeytinyağı gezdirin, tekrar birleştirip folyoya sarın.
  2. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 1 saat pişirin.
  3. Kırmızı kapya biberleri ise Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın açık ateşinde kabukları kararana kadar közleyin.
  4. Kırmızı kapya biberleri soğuduktan sonra, siyah kömürleşmiş kabuklarını mümkün olduğunca çoğunu soyun ve üst kısımlarını ve çekirdeklerini çıkarın.
  5. Patlıcanın içini, biberleri, şekeri, bir diş sarımsağı, sirke ve tuzu Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavanın içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
  7. Ardından içine karışımını ekleyip 10 dakika pişirin.
  8. Ajvar kırmızı biber ezmeniz hazır.
  9. Soğuduktan sonra sunum tabağınıza aldığınız ezmenin üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi