Onun uğrunu yuvasını yıkmıştı: Aşkla, tutkuyla tam 20 yıl geçti... Hediyesi üç çocuk oldu

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İKİSİ DE TAM KALBİNDEN VURULDU

Yaygın olan bu tür durumlarda kamera karşısında başrol paylaşanların aşka düşmesi genellikle. Fakat bazen biri kamera önünde diğeri kamera arkasında çalışan iki kişinin kalbine de Eros'un okları gelebilir.

İşte bunlardan birinin kahramanları, evliliklerinde 20 yılı geride bıraktı. Evliliğinden üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu da bu mutluluğunu Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla "cümle aleme" ilan etti. Bakalım kimmiş bu ünlü oyuncu ve aslında onun kadar ünlü olmasa da bu aşkla adını daha geniş kitlelere duyuran eşi.

SETTE BAŞLAYAN EVLİLİK, 20 YILI GERİDE BIRAKTI

Yıllar önce bir başka nişanlısı tarafından aldatılıp evlenmek üzereyken onu terk edenama hayatının aşkını bulunca onunla birlikte yaşamak ve yaşlanmak için elinden geleni yapan bu ünlü Julia Roberts ya da hafızalara kazındığı filmden Türk hayranlarının hatırladığı adıyla 'Özel Bir Kadın'.

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56 yaşındaki oyuncu The Mexican filminin setinde tanışıp aşık olduğu Danny Moder ile evliliğinde 20 yılı geride bıraktı.

Üç çocuk sahibi olan Roberts, mutluluğunu da bir Instagram paylaşımıyla ilan etti. Özel Bir Kadın (Pretty Woman) adlı filmle bir anda Hollywood'un yıldızı olan Roberts, Moder ile öpüşürken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sayfasında. Roberts'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve yorum yağdı.

Julia Roberts, kocası Danny Moder ile çekilen bu öpüşme fotoğrafıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.





Özel günlerini hiç atlamayan Roberts, geçen yıl da bu fotoğraf eşliğinde evlilik yıl dönümünü kutlamıştı.

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ÜÇ ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

Roberts ve Moder, 2002 yılının 4 Temmuz günü yani ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde hayatlarını resmen birleştirmişti. Bu evlilikten 18 yaşında Hazel ve Phinnaeus adında ikizleri ile Henry Daniel adında 16 yaşında bir de küçük oğulları bulunuyor.

Julia ile Danny, evlilikte 20 yılı geride bıraktılar. Fakat bu döneme gelmeleri çok da kolay olmadı. Özellikle de ilişkilerinin ve evliliklerinin başlangıcında Julia Roberts ile Danny Moder, magazin sayfalarında çeşitli dedikoduların odak noktasına oturdular.

ÖNCE KARISINDAN BOŞANDI, SONRA JULIA İLE EVLENDİ

Bunun nedeni de tanıştıkları sırada Danny Moder'ın Vera Steimberg ile evli olmasıydı. Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra kısa sürede karısından ayrıldı. Sonra daha fazla beklemeden de Julia Roberts ile evlendi.

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Roberts da o sırada Benjamin Bratt ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Roberts'ın, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı The Mexican filminin setinde Moder da kamera operatörü olarak görev alıyordu.

İkilinin setteki tanışması bir süre sonra büyük bir aşka dönüştü. İkisi de hayatlarındaki diğer kişilerle yollarını ayırdı ve 2002 yılında evlendiler.

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ONUN UĞRUNA KARISINI TERK ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYORDU

İşte o dönemde herkes Moder'ın, Julia Roberts uğruna karısını bırakıp yuvasını yıktığını ileri sürmüştü. Roberts'ın canı bu konu yüzünden çok sıkıldı.

Düğünden bir yıl sonra da iddialara bir son vermek için bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu "Benden ayrı olarak Daniel kendi hayatını düzene soktu. Ben de kendi hayatımı düzene soktum. Sanırım bunun nedeni, bizim aniden birbirimize aşık olmamız ve birlikte yaşamayı istememizdi" diye konuştu.

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DÜĞÜN, BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE YAPILDI

Julia Roberts ile Danny Moder, 4 Temmuz 2002 yılında hayatlarını birleştirdi. Ama belki de bu söylentiler yüzünden çok fazla göz önünde olmak istemediler. Yani düğünleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Çift, yakınlarını ve dostlarını New Mexico'daki çiftliklerine davet etti. Onlara da 4 Temmuz'u yani ABD'nin bağımsızlık gününü birlikte kutlamak için bir parti verdiklerini söyledi.

Bir kutlama partisine gittiklerini sanan konuklar da onları kırmadı. Elbette o gece bir kutlama yapıldı ama bu Bağımsızlık Günü için değil Julia ile Danny'nin resmen hayatlarını birleştirmesi nedeniyle gerçekleşti.

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İKİZLER, DÜĞÜNDEN İKİ YIL SONRA DOĞDU: Çiftin ilk çocukları yani ikizler nikahtan iki yıl sonra dünyaya geldi. 2007 yılında da aralarına Daniel Henry katıldı. Daniel Mooder ve Julia Roberts, üç çocuklu mutlu hayatlarına devam ediyorlar.

Julia Roberts, Pretty Woman filminden sonra kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı. O noktadan sonra da sadece işleriyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi. Buradan hareketle gelin, yıllar boyunca dünyanın en güzel kadını unvanını taşıyan Julia Roberts'ın özel hayatına da bir göz atalım.

KISA SÜREN EVLİLİK: Julia Roberts, ilk evliliğini Lyle Lovett ile yaptı. Bu evlilik 1993 ile 1995 arasında sürdü.



ALDATILINCA TERK ETTİ:Bunların yanı sıra Roberts, çok konuşulan bir ilişkisini de oyuncu Kiefer Sutherland ile yaşadı. Flatliners'daki rol arkadaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı ama aldatıldığını anlayınca yolları ayrıldı.





ANNE VE BABASI AMATÖR OLARAK TİYATROYLA İLGİLENİYORDU

28 Ekim 1967'de Georgia. Smyrna'da dünyaya geldi tam adıyla Julia Fiona Roberts. Damarlarında İngiliz, İskoç, İrlanda, Galler, Alman ve biraz da İsveçli kanı dolaşıyor. Roberts'ın annesi Betty Lou ile babası Grady de bir dönem amatör olarak tiyatroyla ilgilenmiş.

Zaten tanışmaları da ordu için hazırladıkları bir tiyatro gösterisi sırasında olmuş. Annesi, Julia'ya hamileyken de kocasıyla birlikte Georgia'da çocuklara yönelik bir drama okulunu yönetiyorlardı. Bu arada ilginç bir not...

Martin Luther King Jr ve karısı Coretta'nın kızı Yolanda'da bu okulun öğrencisiydi ve Julia'nın babası ona oyunculuk eğitimi veriyordu. Julia Roberts dünyaya geldiğinde de ailesi maddi zorluklar yaşadığı için doğum masraflarını Martin Luther King Jr karşıladı.

Julia Roberts'ın anne ve babasının 1955 yılında başlayan evlilikleri 1972 yılında bitti. Bunun sonrasında Julia Roberts bir süreliğine doğduğu yerde yaşadı.

Annesi, babasından boşandıktan kısa süre sonra Michael Motes ile evlendi. Ama kocası eşine şiddet uygulayan ve genellikle işsiz gezen biriydi. Bu evlilik de başarısızlıkla sonuçlandı. Julia Roberts'ın annesinin ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Nancy, 37 yaşında hayata veda etti.

ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKTI

Aslında Julia Roberts, çocukluk yıllarında veteriner olmak istiyordu. Aynı zamanda okul grubunda klarinet çalan Robert, yüksek öğrenim için Georgia Eyalet Üniversitesi'ni girdi ama okulu bitirmedi.

Hemen sonra oyunculuk kariyeri yapmak amacıyla New York'a gitti. Önce modellik yaptı. Ardından da Crime Story adlı bir yapımın bir sezonunda küçük bir rol üstlendi.

Sinemadaki en önemli çıkışını Liam Neeson, Justin Bateman ile birlikte oynadığı 1988 tarihli Satisfaction ile yaptı. Bir yıl sonra oyuncu olan ağabeyi Eric ile birlikte Blood Red için kamera karşısına geçti.

Küçük bir roldü ve sadece iki kelimelik bir diyaloğu vardı. Ama o da daha sonra filmden çıkarıldı. 1989 yılında Steel Magnolias filminde rol aldı.

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BU FİLM DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sonra 1990 tarihli Özel Bir Kadın (Pretty Woman) geldi ve işte o filmle Julia Roberts, kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaptı. İşin ilginç yanı bu rol için ilk seçenek değildi.

Ondan önce Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, Daryl Hannah'a bu rol için teklif götürülmüş ama onlar reddetmişti. Sonunda rol Julia Roberts'ın oldu.

Bu, Richard Gere ile oynadığı bu film onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Film dünya çapında 500 milyon dolara yakın gişe yaptı. Aynı zamanda Roberts'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu olarak da bir Altın Küre kazandı. Sonra da kariyeri bugünlere kadar geldi.

OSCAR KAZANDI: Julia Roberts, 2000 yılında Steven Soderbegh'in yönettiği Erin Brockovich filmiyle Oscar kazandı. Bu Film ona başka önemli sinema ödüllerini de getirdi. Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalamasını sağlayan Pretty Woman ile de Roberts çok sayıda ödül kazandı.