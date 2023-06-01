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Hamur İşi
Haber Giriş: 01.06.2023 - 09:14 | Son Güncelleme:

Sade çörek tarifi

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Sade çörek tarifi

Kahvaltıda ekmek yerine veya gün içerisinde atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz sade çörek tarifini sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 su bardağı ılık süt

·         1 tatlı kaşığı toz şeker

·         1 paket yaş maya

·         Yarım su bardağı yoğurt

·         Yarım su bardağı zeytinyağı

·         1 adet yumurta

·         5 su bardağı un

·         1,5 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

·         1 adet yumurta sarısı

·         Çörek otu

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Sade çörek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ’nin içine süt, elinizle küçük parçalara ayırdığınız yaş maya ve toz şekeri koyup karıştırın.
  2. Üzerine yoğurt, zeytinyağı, yumurta, un ve tuzu ekleyip, elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
  3. Hazır olan hamuru yağlanmış tepsinin ortasına koyun.
  4. Ellerinizle kenarlara doğru yayarak, hamuru tepsinin içine yerleştirin.
  5. Son olarak yumurta sarısını bir fırça yardımı ile hamurun üzerine eşit şekilde sürün ve üzerine çörek otu serpiştirin.
  6. Hamuru tepsinin içinde 45 dakika oda sıcaklığında mayalandırın.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi ’nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde sade çöreklerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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