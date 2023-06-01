Sade çörek tarifi
Kahvaltıda ekmek yerine veya gün içerisinde atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz sade çörek tarifini sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 su bardağı ılık süt
· 1 tatlı kaşığı toz şeker
· 1 paket yaş maya
· Yarım su bardağı yoğurt
· Yarım su bardağı zeytinyağı
· 1 adet yumurta
· 5 su bardağı un
· 1,5 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
· 1 adet yumurta sarısı
· Çörek otu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Sade çörek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ’nin içine süt, elinizle küçük parçalara ayırdığınız yaş maya ve toz şekeri koyup karıştırın.
- Üzerine yoğurt, zeytinyağı, yumurta, un ve tuzu ekleyip, elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
- Hazır olan hamuru yağlanmış tepsinin ortasına koyun.
- Ellerinizle kenarlara doğru yayarak, hamuru tepsinin içine yerleştirin.
- Son olarak yumurta sarısını bir fırça yardımı ile hamurun üzerine eşit şekilde sürün ve üzerine çörek otu serpiştirin.
- Hamuru tepsinin içinde 45 dakika oda sıcaklığında mayalandırın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi ’nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde sade çöreklerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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