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Patatesli pizza tarifi
İnce dilimlenmiş patates, soğan ve kekik ile süslenmiş İtalyan patatesli pizza tarifi...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Hamuru için;
4 su bardağı un
2 çay kaşığı kuru maya
320ml ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı şeker
Taban malzemesi için;
- 5 adet bebek patates
- 1 küçük soğan ince dilimlenmiş
- 1 su bardağı krema
- 160 g gravyer peyniri
- 4 dal taze kekik
- 50 g un
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam tuz
- Bir tutam karabiber
Kullanılan ürünler:
- Arçelik Ankastre Fırın
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
Patatesli pizza tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine un, tuz, maya, şeker, zeytinyağı ve suyu ekleyip ipeksi bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Hamuru bir top haline getirin ve kaseye koyun.
- Hamurun üstünü az miktarda zeytinyağı ile ovun ve üzerini streç film ile kapatıp 3 saat dinlendirin.
- Hamur dinlenirken soğanı ve patatesleri incecik dilimleyin.
- Grevyer peynirini ise rendeleyin.
- Ardından cam bir kase içine rendelenmiş gravyer peyniri ve kremayı ekleyip iyice karıştırın.
- Hamurun yapışmaması için fırın tepsisinin her yerine un serpin.
- Pizza hamurunu un serptiğiniz tezgahta merdane yardımı ile açıp, fırın tepsisine yerleştirin.
- Peynirli karışımı pizza tabanına yayın.
- Üzerine ince soğan şeritleri ve ince dilimlenmiş patates dilimlerini koyun.
- En son bir tutam taze kekik, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Pişirmeden önce pizzanın her yerine zeytinyağı serpin.
- Ardından önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın ‘da 10-15 dakika pişirin.
- Patatesli pizzanız hazır.
Afiyet Olsun!
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