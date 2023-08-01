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Hamur İşi
Haber Giriş: 01.08.2023 - 10:00 | Son Güncelleme:

Patatesli pizza tarifi

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Patatesli pizza tarifi

İnce dilimlenmiş patates, soğan ve kekik ile süslenmiş İtalyan patatesli pizza tarifi...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Hamuru için;

4 su bardağı un
2 çay kaşığı kuru maya
320ml ılık su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı şeker

Taban malzemesi için;

  • 5 adet bebek patates
  • 1 küçük soğan ince dilimlenmiş
  • 1 su bardağı krema
  • 160 g gravyer peyniri
  • 4 dal taze kekik
  • 50 g un
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber

Kullanılan ürünler:  

  • Arçelik Ankastre Fırın
  • Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

Patatesli pizza tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine un, tuz, maya, şeker, zeytinyağı ve suyu ekleyip ipeksi bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  2. Hamuru bir top haline getirin ve kaseye koyun.
  3. Hamurun üstünü az miktarda zeytinyağı ile ovun ve üzerini streç film ile kapatıp 3 saat dinlendirin.
  4. Hamur dinlenirken soğanı ve patatesleri incecik dilimleyin.
  5. Grevyer peynirini ise rendeleyin.
  6. Ardından cam bir kase içine rendelenmiş gravyer peyniri ve kremayı ekleyip iyice karıştırın.
  7. Hamurun yapışmaması için fırın tepsisinin her yerine un serpin.
  8. Pizza hamurunu un serptiğiniz tezgahta merdane yardımı ile açıp, fırın tepsisine yerleştirin.
  9. Peynirli karışımı pizza tabanına yayın.
  10. Üzerine ince soğan şeritleri ve ince dilimlenmiş patates dilimlerini koyun.
  11. En son bir tutam taze kekik, tuz ve karabiberi ekleyin.
  12. Pişirmeden önce pizzanın her yerine zeytinyağı serpin.
  13. Ardından önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın ‘da 10-15 dakika pişirin.
  14. Patatesli pizzanız hazır.

Afiyet Olsun!

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