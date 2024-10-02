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Hamur İşi
Haber Giriş: 02.10.2024 - 14:56 | Son Güncelleme:

Hurmalı kek tarifi

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Hurmalı kek tarifi

Pamuk gibi yumuşacık taze hurmalı kek tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 adet yumurta
10 adet çekirdekleri çıkarılmış hurma
1 su bardağı cevizi içi
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Hurmalı kek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak cevizleri elinizde çok hafif ufalayın.
  2. Hurmaları ise bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve toz şekerini ekleyip iyice köpürene kadar karıştırın.
  4. Ardından yoğurt, sıvı yağ, un, vanilya, kabartma tozu ve hurmaları ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  5. Hafif yağladığınız kek kalıbının içine cevizleri ekleyip, karışımı cevizlerin üzerine ilave edin.
  6. Hazır olan karışımı önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
  7. Hurmalı kekiniz hazır.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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