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Hurmalı kek tarifi
Pamuk gibi yumuşacık taze hurmalı kek tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet yumurta
10 adet çekirdekleri çıkarılmış hurma
1 su bardağı cevizi içi
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Hurmalı kek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak cevizleri elinizde çok hafif ufalayın.
- Hurmaları ise bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve toz şekerini ekleyip iyice köpürene kadar karıştırın.
- Ardından yoğurt, sıvı yağ, un, vanilya, kabartma tozu ve hurmaları ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Hafif yağladığınız kek kalıbının içine cevizleri ekleyip, karışımı cevizlerin üzerine ilave edin.
- Hazır olan karışımı önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Hurmalı kekiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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