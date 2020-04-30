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Ev Yapımı Bazlama Ekmeği Tarifi
Evde kaldığımız şu günlerde hepimiz ekmek yapmaya koyulduk. Kimimiz ekşi mayalı yapıyor, kimimiz akşamdan mayalayıp sabah pişiriyor. Peki bu kez değişiklik yapıp Türk mutfağının ve Çukurova bölgesinin meşhur ekmeği bazlama yapmaya ne dersiniz? İşte evde kolayca yapabileceğiniz bazlama ekmeği tarifi…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 2 buçuk su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Kullanılan ürünler:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Gurme Çay Makinesi
Ev Yapımı Bazlama Ekmeği Tarifi Nasıl yapılır?
- Hamur yoğurma aparatı takılı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak kasesi içerisine unu eleyin.
- Üzerine kuru mayayı, şekeri, tuzu ve yağı ekleyin.
- Ardından suyu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.
- Hamuru hazır olduktan sonra kasenin üzerini streçle kaplayıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Elinizi unlayıp mayaladığınız hamurdan parçalar koparıp beze haline getirin.
- Un serptiğiniz tezgahınızda bezeleri elinizle yuvarlak şekilde açın.
- Arçelik Ankastre Ocak’a geniş bir yapışmaz tava alın ve tavayı iyice ısıtın.
- Hazırladığınız bazlamaları kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Arçelik Gurme Çay Makinesi’nde hazırladığınız çay eşliğinde sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun!
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