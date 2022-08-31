Empanada Böreği Tarifi
Farklı lezzetler denemeyi sevenlerdenseniz, işte sizlere okyanusun diğer ucu Güney Amerika‘dan lezzetli bir börek tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Hamuru için:
· 80 gr tereyağı
· 1 adet yumurta
· 1 tatlı kaşığı sirke
· 1/2su bardağı su
· 3 su bardağı un
· 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
· 1 adet soğan
· 2 yemek kaşığı sıvı yağı
· 200 gr kıyma
· 1 adet kırmızı dolmalık biber
· Yarım demet maydanoz
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
· 1 adet yumurta
· 1 yemek kaşığı su
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Empanada Böreği Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine yumurta, sirke, su, un, tuz ve tereyağını koyup kıvam alana kadar 10 dakika karıştırın.
- Hazır olan hamuru streç film ile sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı ‘ nda 40 dakika dinlendirin.
- İç harcı için; soğanı ve dolmalık biberi küçük küçük doğrayıp, maydanozun yapraklarını ince ince kıyın.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan derin bir tavada sıvı yağını hafif kızdırın.
- Ardından soğan, dolmalık biber, maydanoz, kıyma ve baharatları ekleyip iyice kavurun.
- Hazırladığınız kıymalı iç harcı, soğuması için dinlendirin.
- Dinlendirdiğiniz hamuru küçük bezelere ayırın.
- Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, hamuru yuvarlak şeklinde açın.
- Açılan hamurların yarısına hazırladığınız iç harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın ve uç kısmına çatal yardımı ile şekil verin.
- Tüm hamur bezeleri için aynı işlemi uygulayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığınız hamurları sırayla yerleştirin.
- Küçük bir kasede yumurtayı çırpın.
- En son yumurta ve suyu bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde böreklerinizi servisi edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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