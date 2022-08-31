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Hamur İşi
Haber Giriş: 31.08.2022 - 16:11 | Son Güncelleme:

Empanada Böreği Tarifi

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Empanada Böreği Tarifi

Farklı lezzetler denemeyi sevenlerdenseniz, işte sizlere okyanusun diğer ucu Güney Amerika‘dan lezzetli bir börek tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Hamuru için:
 
·         80 gr tereyağı

·         1 adet yumurta

·         1 tatlı kaşığı sirke

·         1/2su bardağı su

·         3 su bardağı un

·         1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:
 
·         1 adet soğan

·         2 yemek kaşığı sıvı yağı

·         200 gr kıyma

·         1 adet kırmızı dolmalık biber

·         Yarım demet maydanoz

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:
 
·         1 adet yumurta

·         1 yemek kaşığı su

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

Empanada Böreği Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine yumurta, sirke, su, un, tuz ve tereyağını koyup kıvam alana kadar 10 dakika karıştırın.
  2. Hazır olan hamuru streç film ile sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı ‘ nda 40 dakika dinlendirin.
  3. İç harcı için; soğanı ve dolmalık biberi küçük küçük doğrayıp, maydanozun yapraklarını ince ince kıyın.
  4. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta bulunan derin bir tavada sıvı yağını hafif kızdırın.
  5. Ardından soğan, dolmalık biber, maydanoz, kıyma ve baharatları ekleyip iyice kavurun.
  6. Hazırladığınız kıymalı iç harcı, soğuması için dinlendirin.
  7. Dinlendirdiğiniz hamuru küçük bezelere ayırın.
  8. Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, hamuru yuvarlak şeklinde açın.
  9. Açılan hamurların yarısına hazırladığınız iç harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın ve uç kısmına çatal yardımı ile şekil verin.
  10. Tüm hamur bezeleri için aynı işlemi uygulayın.
  11. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığınız hamurları sırayla yerleştirin.
  12. Küçük bir kasede yumurtayı çırpın.
  13. En son yumurta ve suyu bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürün.
  14. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
  15. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde böreklerinizi servisi edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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