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Çikolatalı çörek tarifi
Bol köpüklü Türk kahvesi yanında yumuşacık ve lezzetli çikolatalı çörek...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 1 adet yumurta akı
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1,5 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paketi instant maya
- 3,5 su bardağı un
- 150 g çikolata kreması
Üzeri için:
- 2 adet yumurta sarısı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çikolatalı çörek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine, yumurta akı, süt, sıvı yağ, toz şeker, instant maya ve unu ekleyip iyice karıştırın.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde hamurunuzu 40 dakika dinlendirin.
- Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya bölün.
- Her hamuru bir merdane yardımı ile açın.
- Açtığınız hamurların içine çikolata kreması sürüp elinizle şekil verin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine hamurları dizin ve üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
- Çikolatalı çörekleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde çöreklerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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