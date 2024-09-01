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Hamur İşi
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Çikolatalı çörek tarifi

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Çikolatalı çörek tarifi

Bol köpüklü Türk kahvesi yanında yumuşacık ve lezzetli çikolatalı çörek...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta akı
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paketi instant maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 150 g çikolata kreması

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta sarısı

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
  • Arçelik A Fry Ankastre Fırın
  • Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Çikolatalı çörek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine, yumurta akı, süt, sıvı yağ, toz şeker, instant maya ve unu ekleyip iyice karıştırın.
  2. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde hamurunuzu 40 dakika dinlendirin.
  3. Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya bölün.
  4. Her hamuru bir merdane yardımı ile açın.
  5. Açtığınız hamurların içine çikolata kreması sürüp elinizle şekil verin.
  6. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine hamurları dizin ve üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
  8. Çikolatalı çörekleriniz hazır.
  9. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde çöreklerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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