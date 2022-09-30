Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi
Tepsiye yayılarak pişen, pişerken kokusu ile tüm evi saran bir lezzet focaccia.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 g un
· 370 ml su
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 yemek kaşığı kuru maya
· 1 yemek kaşığı kuru biberiye
· 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
· Zeytinyağı
· Peynir
· Zeytin
· Cherry domates
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine su ve mayayı koyup karıştırın.
- Ardından içine un, tuz, zeytinyağı ve biberiyeyi ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.
- Kullanacağınız fırın tepsisinin her yerini hafif yağlayın.
- Hazır olan hamuru fırın tepsinin içine dikdörtgen şeklinde yayın.
- Mayalanıp, kabarması için hamuru fırın tepsisinin içinde 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Mayalanan hamurun üzerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan ekmeği 10 dakika dinlendirip dilimleyin.
- Hazır olan biberiyeli focaccia ekmeğinizin üzerine peynir, zeytin ve cherry domates ilave edin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesiv ‘nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde biberiyeli focaccia ekmeğinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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