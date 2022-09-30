MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriBiberiyeli focaccia ekmeği tarifi
GeriHamur İşi Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamur İşi
Haber Giriş: 30.09.2022 - 19:36 | Son Güncelleme:

Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi

Tepsiye yayılarak pişen, pişerken kokusu ile tüm evi saran bir lezzet focaccia.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         500 g un

·         370 ml su

·         1 yemek kaşığı zeytinyağı

·         1 yemek kaşığı kuru maya

·         1 yemek kaşığı kuru biberiye

·         1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

·         Zeytinyağı

·         Peynir

·         Zeytin

·         Cherry domates

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

Biberiyeli focaccia ekmeği tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine su ve mayayı koyup karıştırın.
  2. Ardından içine un, tuz, zeytinyağı ve biberiyeyi ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.
  3. Kullanacağınız fırın tepsisinin her yerini hafif yağlayın.
  4. Hazır olan hamuru fırın tepsinin içine dikdörtgen şeklinde yayın.
  5. Mayalanıp, kabarması için hamuru fırın tepsisinin içinde 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
  6. Mayalanan hamurun üzerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürün.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkan ekmeği 10 dakika dinlendirip dilimleyin.
  9. Hazır olan biberiyeli focaccia ekmeğinizin üzerine peynir, zeytin ve cherry domates ilave edin.
  10. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesiv ‘nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde biberiyeli focaccia ekmeğinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi