Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları

10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAM

Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici, sofranın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 10 adet ön tanımlı program barındırır. Bunlar sayesinde Türk ve dünya mutfağından en lezzetli yemekleri pratik ve güvenli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

GURME ŞEF’İN 10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAMI

Düdüklü et / tavuk yemekleri

Düdüklü baklagil yemekleri

Tandır

Yahni / tencere yemekleri

Sote

Kısık ateşte pişirme

Buharda pilav

Yoğurt

Reçel

Poşe

BASINÇLI PİŞİRME ÖZELLİĞİ

Basınçlı pişirme özelliği sayesinde zamandan tasarruf ederek kolay bir şekilde et ve tavuk pişirebilirsiniz.

DÜDÜKLÜ ET / TAVUK PROGRAMI

Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek et ve tavuk pişirme sağlar.

DÜDÜKLÜ BAKLAGİLLER



Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek baklagil pişirebilirsiniz.

TANDIR PROGRAMI

Özel tandır aksesuarı ve programı ile uzun sürede pişen etleri çok daha kısa sürede lezzetli bir şekilde pişirebilme olanağı sunar.



YAHNİ / TENCERE YEMEĞİ PROGRAMI

Geleneksel tencere yemeklerini rahatlıkla yapma olanağı sunar.

SOTE PROGRAMI

Et ve sebzeleri istenen kıvamda soteleme sotelemenize yardımcı olacak.

KISIK ATEŞTE YAVAŞ PİŞİRME PROGRAMI

Kişisel tariflerde rahatlıkla kullanılabilir.



BUHARDA PİLAV PROGRAMI

Farklı pilav tiplerini pişirmeye olanak sağlar.

YOĞURT PROGRAMI

Ev yapımı sağlıklı yoğurt yapabilirsiniz.



REÇEL PROGRAMI

Farklı meyve ve sebzeler ile ev yapımı sağlıklı ve birbirinden lezzetli reçeller hazırlayabileceğiniz gibi, aynı modu kullanarak evde hazırlamış olduğunuz hamur ile ekmek yapmak mümkün.



POŞE PROGRAMI

Buharda sebze, poşe somon gibi sağlıklı tarifleri poşe programıyla rahatlıkla yapabilirsiniz.

GURME ŞEF’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Zamanlayıcı özelliği sayesinde başında beklemeyi gerektirmez, istediğiniz zamanda pişirme sağlar.

5.5L kapasiteli yapışmaz geniş tencere ile tüm aileye yetecek miktarda pişirme imkanı sunar.

Ön tanımlı programlara bağlı kalmaksızın sıcaklık ve zaman ayarlarını kişiselleştirerek kendi pişirme programınızı yaratabilirsiniz.

Son olarak; Gurme Şef ile geliştirilmiş 30 adet birbirinden lezzetli tarifi içeren ‘Gurme Şef Yemek Kitabı’ da sizi bekliyor!

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