Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları
Yeni nesil düdüklü tencere olma özelliğine sahip Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici; sofraların vazgeçilmez yemeklerini kolay ve pratik şekilde tek tencere ile hazırlama imkanı sunuyor. Kuru fasulyeden tandıra, yoğurttan reçele kadar tüm yemekleri sağlıklı şekilde ve geleneksel lezzetle hazırlayabilirsiniz. Gelin Gurme Şef’i kullanmanın püf noktalarına bakalım…
10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAM
Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici, sofranın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 10 adet ön tanımlı program barındırır. Bunlar sayesinde Türk ve dünya mutfağından en lezzetli yemekleri pratik ve güvenli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
GURME ŞEF’İN 10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAMI
- Düdüklü et / tavuk yemekleri
- Düdüklü baklagil yemekleri
- Tandır
- Yahni / tencere yemekleri
- Sote
- Kısık ateşte pişirme
- Buharda pilav
- Yoğurt
- Reçel
- Poşe
BASINÇLI PİŞİRME ÖZELLİĞİ
Basınçlı pişirme özelliği sayesinde zamandan tasarruf ederek kolay bir şekilde et ve tavuk pişirebilirsiniz.
DÜDÜKLÜ ET / TAVUK PROGRAMI
Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek et ve tavuk pişirme sağlar.
DÜDÜKLÜ BAKLAGİLLER
Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek baklagil pişirebilirsiniz.
TANDIR PROGRAMI
Özel tandır aksesuarı ve programı ile uzun sürede pişen etleri çok daha kısa sürede lezzetli bir şekilde pişirebilme olanağı sunar.
YAHNİ / TENCERE YEMEĞİ PROGRAMI
Geleneksel tencere yemeklerini rahatlıkla yapma olanağı sunar.
SOTE PROGRAMI
Et ve sebzeleri istenen kıvamda soteleme sotelemenize yardımcı olacak.
KISIK ATEŞTE YAVAŞ PİŞİRME PROGRAMI
Kişisel tariflerde rahatlıkla kullanılabilir.
BUHARDA PİLAV PROGRAMI
Farklı pilav tiplerini pişirmeye olanak sağlar.
YOĞURT PROGRAMI
Ev yapımı sağlıklı yoğurt yapabilirsiniz.
REÇEL PROGRAMI
Farklı meyve ve sebzeler ile ev yapımı sağlıklı ve birbirinden lezzetli reçeller hazırlayabileceğiniz gibi, aynı modu kullanarak evde hazırlamış olduğunuz hamur ile ekmek yapmak mümkün.
POŞE PROGRAMI
Buharda sebze, poşe somon gibi sağlıklı tarifleri poşe programıyla rahatlıkla yapabilirsiniz.
GURME ŞEF’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Zamanlayıcı özelliği sayesinde başında beklemeyi gerektirmez, istediğiniz zamanda pişirme sağlar.
5.5L kapasiteli yapışmaz geniş tencere ile tüm aileye yetecek miktarda pişirme imkanı sunar.
Ön tanımlı programlara bağlı kalmaksızın sıcaklık ve zaman ayarlarını kişiselleştirerek kendi pişirme programınızı yaratabilirsiniz.
Son olarak; Gurme Şef ile geliştirilmiş 30 adet birbirinden lezzetli tarifi içeren ‘Gurme Şef Yemek Kitabı’ da sizi bekliyor!
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