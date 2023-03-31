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Et Yemekleri
Haber Giriş: 31.03.2023 - 16:49 | Son Güncelleme:

Yoğurtlu Köfte Tarifi

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Yoğurtlu Köfte Tarifi

Tüm lezzet unsurlarının bir fırın tepsisi içerisinde buluştuğu, yoğurtlu köfte tarifi ile karşınızdayız!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        600 g dana döş kıyma

·        1 orta boy soğan

·        Yarım çay kaşığı yenibahar

·        Yarım çay kaşığı tarçın

·        1 çay kaşığı pul biber

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

·        1 tatlı kaşığı tepeleme Antep fıstığı

·        Yarım çay bardağı zeytinyağı

·        2 adet domates

·        3 adet tatlı yeşil biber

Tabanı için;

·        1 adet tırnak pide

·        200 g yoğurt

Üzeri için;

·        Maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Ankastre Fırın

·        Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi

Yoğurtlu Köfte Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak domates ve biberleri dilimleyip soğanı ise yemeklik doğrayın.
  2. Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi ’nin içine soğan, kıyma, Antep fıstığı ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  3. Yoğurduğunuz harçtan parçalar alıp elinizle şekillendirin.
  4. Çöp şiş çubuklarına sırasıyla köfte domates ve biberleri geçirip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine yerleştirin.
  5. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırında 40 dakika pişirin.
  6. Servis edeceğiniz tabağın içine tırnak pideyi yayın.
  7. Pidenin üzerine yoğurt ilave edip en son şişleri koyun.
  8. Yoğurtlu köfte tabağınızın etrafına maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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