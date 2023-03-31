Yoğurtlu Köfte Tarifi
Tüm lezzet unsurlarının bir fırın tepsisi içerisinde buluştuğu, yoğurtlu köfte tarifi ile karşınızdayız!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 600 g dana döş kıyma
· 1 orta boy soğan
· Yarım çay kaşığı yenibahar
· Yarım çay kaşığı tarçın
· 1 çay kaşığı pul biber
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 tatlı kaşığı tepeleme Antep fıstığı
· Yarım çay bardağı zeytinyağı
· 2 adet domates
· 3 adet tatlı yeşil biber
Tabanı için;
· 1 adet tırnak pide
· 200 g yoğurt
Üzeri için;
· Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi
Yoğurtlu Köfte Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak domates ve biberleri dilimleyip soğanı ise yemeklik doğrayın.
- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi ’nin içine soğan, kıyma, Antep fıstığı ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
- Yoğurduğunuz harçtan parçalar alıp elinizle şekillendirin.
- Çöp şiş çubuklarına sırasıyla köfte domates ve biberleri geçirip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine yerleştirin.
- Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika pişirin.
- Servis edeceğiniz tabağın içine tırnak pideyi yayın.
- Pidenin üzerine yoğurt ilave edip en son şişleri koyun.
- Yoğurtlu köfte tabağınızın etrafına maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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