Tavuk nugget tarifi
Altın sarısı çıtır kaplaması ve yumuşacık içiyle her öğüne yakışan pratik lezzet tavuk nugget.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
Tavuk nugget tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 600 g tavuk göğsü kıyması
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı köri
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Panesi için;
- 1 yumurta
- 3 yemek kaşığı süt
- Bir kase un
- Bir kase galeta unu
Kızartmak için;
- 3 su bardağı sıvı yağ
Sunum için;
- Ketçap
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi 'nin içine tavuk kıyması, un, rendelenmiş sarımsak, baharatlar ve tuzu ekleyip çalıştırın.
- Ellinizi hafif ıslatarak harçtan parçalar alıp köfte şekli verin.
- Ardından üç ayrı tabak içine un, galeta unu ve çırpılmış yumurta ile karıştırdığınız sütü ekleyin.
- Köfteleri önce una daha sonra yumurta karışımına en son da galeta ununa bulayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocak 'ta yer alan derin bir tavaya sıvı yağı ekleyip kızdırın.
- Nugget’ları altın rengi alana dek arkalı önlü kızartın.
- Tavuk nugget’ larınız hazır.
- Ketçap eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
