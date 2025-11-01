MENÜ
Tavuk nugget tarifi
Et Yemekleri Tavuk nugget tarifi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00

Tavuk nugget tarifi

Tavuk nugget tarifi

Altın sarısı çıtır kaplaması ve yumuşacık içiyle her öğüne yakışan pratik lezzet tavuk nugget.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

Tavuk nugget tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Malzemeler:

 

  • 600 g tavuk göğsü kıyması
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Panesi için;

 

  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı süt
  • Bir kase un
  • Bir kase galeta unu

Kızartmak için;

  • 3 su bardağı sıvı yağ

Sunum için;

  • Ketçap

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi 'nin içine tavuk kıyması, un, rendelenmiş sarımsak, baharatlar ve tuzu ekleyip çalıştırın.
  2. Ellinizi hafif ıslatarak harçtan parçalar alıp köfte şekli verin.
  3. Ardından üç ayrı tabak içine un, galeta unu ve çırpılmış yumurta ile karıştırdığınız sütü ekleyin.
  4. Köfteleri önce una daha sonra yumurta karışımına en son da galeta ununa bulayın.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Arçelik Ankastre Ocak 'ta yer alan derin bir tavaya sıvı yağı ekleyip kızdırın.
  6. Nugget’ları altın rengi alana dek arkalı önlü kızartın.
  7. Tavuk nugget’ larınız hazır.
  8. Ketçap eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

