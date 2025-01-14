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Soslu tavuk baget tarifi
Dışı kıtır içten ise sulu bir dokuya sahip, bol acı soslu tavuk baget tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
6 adet tavuk baget
Sosu için:
3yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acılı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı köri
Üzeri için;
Limon dilimleri
Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Soslu tavuk baget tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Cam bir kase içine sıvı yağ, domates salçası, biber salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve köriyi ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Bagetleri sosa bulayıp Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün yağladığınız iç haznesine yerleştirin.
- 200 derecede 30 dakika tavuk programında pişirin.
- Kızarmış tavuk bagetleriniz hazır.
- Sunum tabağına aldığınız bagetleri etrafını limon dilimleri ve maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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