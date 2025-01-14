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Et Yemekleri
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:21 | Son Güncelleme:

Soslu tavuk baget tarifi

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Soslu tavuk baget tarifi

Dışı kıtır içten ise sulu bir dokuya sahip, bol acı soslu tavuk baget tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

6 adet tavuk baget
Sosu için:

3yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acılı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı köri
Üzeri için;

 

Limon dilimleri
Maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

Soslu tavuk baget tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Cam bir kase içine sıvı yağ, domates salçası, biber salçası, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve köriyi ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  2. Bagetleri sosa bulayıp Arçelik Gurme SteamFry® Fritözün yağladığınız iç haznesine yerleştirin.
  3. 200 derecede 30 dakika tavuk programında pişirin.
  4. Kızarmış tavuk bagetleriniz hazır.
  5. Sunum tabağına aldığınız bagetleri etrafını limon dilimleri ve maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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