Soslu kaşarlı köfte tarifi
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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Soslu kaşarlı köfte tarifi

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Soslu kaşarlı köfte tarifi

Fırında pişerken yaydığı harika kaşar kokusu ile etin muhteşem lezzeti ile harmanlamış köftelerin tadına hayran kalacaksınız.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 g kıyma
7 yemek kaşığı ekmek içi
4 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
 

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı domates sosu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
 

Üzeri için: 

Rendelenmiş kaşar peyniri
Kıyılmış maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Soslu kaşarlı köfte tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, ekmek içi, sarımsak, soğan, karabiber, tuz, kekik ve pul biberi ekleyip iyice karıştırın.
  3. Harcı şekillendirilerek köfte şekli verin ve fırın kabına dizin.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  5. Sos için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine tereyağını ekleyip hafif eritin.
  6. Ardından üstüne domates sos, karabiber, tuz ve kekiği ekleyip 10 dakika pişirin.
  7. Hazır olan sosu, köftelerin üzerine döküp bol rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
  8. Soslu kaşarlı köfteleri 10 dakika daha Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da pişirin.
  9. Yemeğiniz hazır.
  10. Üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

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