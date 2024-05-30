Soslu kaşarlı köfte tarifi
Fırında pişerken yaydığı harika kaşar kokusu ile etin muhteşem lezzeti ile harmanlamış köftelerin tadına hayran kalacaksınız.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g kıyma
7 yemek kaşığı ekmek içi
4 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
Sos için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı domates sosu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
Üzeri için:
Rendelenmiş kaşar peyniri
Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Soslu kaşarlı köfte tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, ekmek içi, sarımsak, soğan, karabiber, tuz, kekik ve pul biberi ekleyip iyice karıştırın.
- Harcı şekillendirilerek köfte şekli verin ve fırın kabına dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Sos için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine tereyağını ekleyip hafif eritin.
- Ardından üstüne domates sos, karabiber, tuz ve kekiği ekleyip 10 dakika pişirin.
- Hazır olan sosu, köftelerin üzerine döküp bol rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
- Soslu kaşarlı köfteleri 10 dakika daha Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da pişirin.
- Yemeğiniz hazır.
- Üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.