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Sığır stroganoff tarifi
Bol kremalı, mantarlı, soğan ve sarımsaklı sığır stroganoff tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
800 g ince şeritler halinde kesilmiş dana eti
1 adet ince kıyılmış büyük boy soğan
1 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı tatlı hardal
400 g mantar
1 tepeleme çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
150 ml sıvı krema
1 su bardağı sıcak su
Üzeri için;
Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Sığır stroganoff tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak mantarları temizleyip bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın ve etleri ilave ederek yüksek ateşte arkalı önlü soteleyin.
- Etler suyunu çektiğinde soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Soğanlar yumuşayıp piştiğinde hardal ve bir su bardağı sıcak su ilave edin.
- Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip mantarları soteleyin.
- Sotelenen mantarların üzerine kremayı ekleyip 10 dakika pişirin.
- Hazır olan kremalı mantarı, pişmiş olan yemeğin üzerine dökün ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Sığır stroganoff yemeğiniz hazır.
- Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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