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Et Yemekleri
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:16 | Son Güncelleme:

Sığır stroganoff tarifi

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Sığır stroganoff tarifi

Bol kremalı, mantarlı, soğan ve sarımsaklı sığır stroganoff tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

800 g ince şeritler halinde kesilmiş dana eti
1 adet ince kıyılmış büyük boy soğan
1 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı tatlı hardal
400 g mantar
1 tepeleme çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
150 ml sıvı krema
1 su bardağı sıcak su
 

Üzeri için;

Maydanoz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Sığır stroganoff tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. İlk olarak mantarları temizleyip bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın ve etleri ilave ederek yüksek ateşte arkalı önlü soteleyin.
  3. Etler suyunu çektiğinde soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  4. Soğanlar yumuşayıp piştiğinde hardal ve bir su bardağı sıcak su ilave edin.
  5. Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavada tereyağını eritip mantarları soteleyin.
  7. Sotelenen mantarların üzerine kremayı ekleyip 10 dakika pişirin.
  8. Hazır olan kremalı mantarı, pişmiş olan yemeğin üzerine dökün ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
  9. Sığır stroganoff yemeğiniz hazır.
  10. Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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