Patlıcan kapama tarifi
Etin, patlıcanın ve sebzelerin şahane uyumu ve sunumunun güzelliği ile baş döndüren patlıcan kapama tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4 adet patlıcan
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 adet doğranmış çarliston biber
2 adet doğranmış kapya biber
600 g kuşbaşı et
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı domates rendesi
2 adet ince dilimlenmiş patates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Patlıcanı kızartmak için;
Sıvı yağ
Üzeri için;
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Cherry domates
Patlıcan kapama tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine kuşbaşı etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Etlerin üzerine sıvı yağ, doğradığınız biberler, yemeklik doğranmış biber, soğan, rendelenmiş sarımsak, biber salçası ve baharatları ilave edip, biberler ve soğan yumuşayana kadar kavurun.
- Patlıcanları çizgili soyarak ince şeritler halinde dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada sıvı yağını kızıdırın ve dilimlediğiniz patlıcanları arkalı önlü kızartın.
- Kelepçeli yuvarlak fırın kabının içine çember oluşturacak şekilde patlıcanları sarkıtarak dizin.
- Orta kısmına patatesleri ilave edin.
- Hazırladığınız et soteyi patateslerin üzerine dökün.
- Rendelenmiş domates ve suyu ekleyip bir sıra daha patates dilimi yerleştirin ve patlıcanları patateslerin üzerine kapatın.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ’da 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
- Patlıcan kapama yemeğiniz hazır.
- Üzerini cherry domates ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.