MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriPatlıcan kapama tarifi
GeriEt Yemekleri Patlıcan kapama tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:37 | Son Güncelleme:

Patlıcan kapama tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patlıcan kapama tarifi

Etin, patlıcanın ve sebzelerin şahane uyumu ve sunumunun güzelliği ile baş döndüren patlıcan kapama tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

4 adet patlıcan
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 adet doğranmış çarliston biber
2 adet doğranmış kapya biber
600 g kuşbaşı et
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı domates rendesi
2 adet ince dilimlenmiş patates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
 

Patlıcanı kızartmak için;

 

Sıvı yağ

Üzeri için;

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Cherry domates

Patlıcan kapama tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine kuşbaşı etleri ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  2. Etlerin üzerine sıvı yağ, doğradığınız biberler, yemeklik doğranmış biber, soğan, rendelenmiş sarımsak, biber salçası ve baharatları ilave edip, biberler ve soğan yumuşayana kadar kavurun.
  3. Patlıcanları çizgili soyarak ince şeritler halinde dilimleyin.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada sıvı yağını kızıdırın ve dilimlediğiniz patlıcanları arkalı önlü kızartın.
  5. Kelepçeli yuvarlak fırın kabının içine çember oluşturacak şekilde patlıcanları sarkıtarak dizin.
  6. Orta kısmına patatesleri ilave edin.
  7. Hazırladığınız et soteyi patateslerin üzerine dökün.
  8. Rendelenmiş domates ve suyu ekleyip bir sıra daha patates dilimi yerleştirin ve patlıcanları patateslerin üzerine kapatın.
  9. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ’da 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
  10. Patlıcan kapama yemeğiniz hazır.
  11. Üzerini cherry domates ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi