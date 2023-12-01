İzmir köfte tarifi
İzmir’ in en güzel lezetlerinden salçalı ve soslu İzmir köftesi…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g dana kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
Yarım adet bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
3 adet patates
2 adet domates
4 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Şef ™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
İzmir köfte tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup rendeleyin.
- Patates ve domateslerin ise kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde dilimleyin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından kıymaya avucunuzla izmir köftesi şeklini verin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel programa alıp basınçlı program modunda 30 dakikaya ayarlayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’nin içine zeytinyağını koyup hafif kızdırın.
- İçine şekil verdiğiniz köfteleri ekleyip hafif kızartın.
- Son olarak patates, yeşil biber, domates, biber salçası, domates salçası ve tuzu ilave edip bir tur karıştırın ve kapağını kapatın.
- İzmir köftesi yemeğiniz hazır.
Afiyet olsun!
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