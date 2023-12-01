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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.12.2023 - 13:24 | Son Güncelleme:

İzmir köfte tarifi

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İzmir köfte tarifi

İzmir’ in en güzel lezetlerinden salçalı ve soslu İzmir köftesi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 g dana kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
Yarım adet bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
3 adet patates
2 adet domates
4 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Gurme Şef ™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

İzmir köfte tarifi Nasıl yapılır?

Tarif: 

 

  1. Öncelikle soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup rendeleyin.
  2. Patates ve domateslerin ise kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde dilimleyin.
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
  4. Ardından kıymaya avucunuzla izmir köftesi şeklini verin.
  5. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiriciyi manuel programa alıp basınçlı program modunda 30 dakikaya ayarlayın.
  6. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiricinin içine zeytinyağını koyup hafif kızdırın.
  7. İçine şekil verdiğiniz köfteleri ekleyip hafif kızartın.
  8. Son olarak patates, yeşil biber, domates, biber salçası, domates salçası ve tuzu ilave edip bir tur karıştırın ve kapağını kapatın.
  9. İzmir köftesi yemeğiniz hazır.

Afiyet olsun!

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