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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:11 | Son Güncelleme:

İslim kebabı tarifi

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İslim kebabı tarifi

Gaziantep sofrasının en meşhur yemeklerinden islim kebabını sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        4 adet orta boy patlıcan

·        3 yemek kaşığı zeytinyağı

·        4 adet cherry domates

·        2 adet orta boy yeşil biber

Köfte için;

·        500 g orta yağlı dana kıyma

·        1 adet rendelenmiş kuru soğan

·        4 yemek kaşığı galeta unu

·        2 diş rendelenmiş sarımsak

·        1 adet yumurta

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı pul biber

·        1 çay kaşığı kimyon

·        1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

·        2 yemek kaşığı zeytinyağı

·        2 adet rendelenmiş domates

·        1 diş rendelenmiş sarımsak

·        Yarım su bardağı sıcak su

·        Yarım çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için;

·        Sıvı yağ

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın

İslim kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İslim kebabı için önce kabuklarını alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde dilimleyin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine dana kıyma, rendelenmiş kuru soğan, yumurta ve galeta unu, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin ve 10 dakika karıştırın.
  3. Köfte harcınından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizde yuvarlayın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada sıvı yağı hafif kızdırın ve köfteleri arkalı önlü kızartın.
  5. Ardından patlıcanları da yağı kızdırdığınız tavada arkalı önlü ters çevirerek kızartmaya devam edin.
  6. Köftelerin ve patlıcanların fazla yağını kağıt havlu yardımı ile alabilirsiniz.
  7. Sap kısımlarını aldığınız yeşil biberleri bir bıçak yardımı ile dört eşit parçaya bölün.
  8. Cherry domatesleri ise yine bir bıçak yardımı ile ikiye bölün.
  9. İki adet kızarmış patlıcan şeridini artı şeklini alacak şekilde servis tabağına yerleştirin.
  10. Orta kısmına bir adet kızarmış köfte koyup, patlıcanın kenarlarını kapatın.
  11. Üzerine bir parça yeşil biber ve cherry domates yerleştirip kürdanla tutturun.
  12. Tüm köfteleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
  13. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırın. Rendelenmiş domates, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip kaynatın.
  14. Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin
  15. Islim kebabınız hazır.

Afiyet Olsun!

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