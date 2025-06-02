İslim kebabı tarifi
Gaziantep sofrasının en meşhur yemeklerinden islim kebabını sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 4 adet orta boy patlıcan
· 3 yemek kaşığı zeytinyağı
· 4 adet cherry domates
· 2 adet orta boy yeşil biber
Köfte için;
· 500 g orta yağlı dana kıyma
· 1 adet rendelenmiş kuru soğan
· 4 yemek kaşığı galeta unu
· 2 diş rendelenmiş sarımsak
· 1 adet yumurta
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı pul biber
· 1 çay kaşığı kimyon
· 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için:
· 2 yemek kaşığı zeytinyağı
· 2 adet rendelenmiş domates
· 1 diş rendelenmiş sarımsak
· Yarım su bardağı sıcak su
· Yarım çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için;
· Sıvı yağ
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
İslim kebabı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İslim kebabı için önce kabuklarını alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde dilimleyin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine dana kıyma, rendelenmiş kuru soğan, yumurta ve galeta unu, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin ve 10 dakika karıştırın.
- Köfte harcınından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizde yuvarlayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada sıvı yağı hafif kızdırın ve köfteleri arkalı önlü kızartın.
- Ardından patlıcanları da yağı kızdırdığınız tavada arkalı önlü ters çevirerek kızartmaya devam edin.
- Köftelerin ve patlıcanların fazla yağını kağıt havlu yardımı ile alabilirsiniz.
- Sap kısımlarını aldığınız yeşil biberleri bir bıçak yardımı ile dört eşit parçaya bölün.
- Cherry domatesleri ise yine bir bıçak yardımı ile ikiye bölün.
- İki adet kızarmış patlıcan şeridini artı şeklini alacak şekilde servis tabağına yerleştirin.
- Orta kısmına bir adet kızarmış köfte koyup, patlıcanın kenarlarını kapatın.
- Üzerine bir parça yeşil biber ve cherry domates yerleştirip kürdanla tutturun.
- Tüm köfteleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırın. Rendelenmiş domates, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip kaynatın.
- Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin
- Islim kebabınız hazır.
Afiyet Olsun!
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